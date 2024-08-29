柯文哲宣布請假黨主席？謝立功籲考慮最壞情形：應準備這件事

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴未平，檢調針對京華城案又如火如荼偵辦中，傳出柯文哲預計在今（29）日記者會上宣布請假黨主席職位。對此，前民眾黨秘書長謝立功坦言，要柯文哲請辭或請假兩種說法都有，他認為必須要考慮最壞的情形，應該要做接班準備。謝立功在節目《少康戰情室》透露，黨內現在其實有各種聲音出現，要柯文哲請辭或請假兩種說法都有，而現在最主要關鍵，不管是政治獻金、北市長任內各大案、妻子陳佩琪看豪宅、買辦公室風波，這些事情衍生出來，要止血很困難，這時候千萬不要再發生別的事情，「如果你沒有大動作，別人不會買單的」。謝立功續指，民眾黨被說是一人政黨，若柯文哲走了，沒人能夠預測民眾黨發展，現在應該思考若柯文哲還在位子上能做什麼？謝立功認為，必須去想最壞的情形，「所以我覺得應該要做接班準備，未來不論是集體領導或是有人開玩笑說政權和平移轉，至少未來要想，若真的身陷司法風暴，或是檢方院方有大動作時，民眾黨該怎麼辦？」