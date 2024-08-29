名家論壇》黃創夏／因故無法視事？柯文哲結束了‧‧‧

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持平地說，最近台灣的新聞很熱鬧，事實上卻是台灣政治環境的一場悲劇：兩個在十年前（2014年）直轄市長選舉傳奇勝選的人物，都表現出令人不可思議的財力！台灣的直轄市長年薪並不超過260萬元，8年市長任期，就算是不吃不喝，靠除公保和健保，累積的薪資頂多約略是2000萬元左右，沒想到現在一個可以看看1.2億元豪宅，還「哲無旁貸」現金買下4300萬元辦公室，雄厚的財力令人驚訝，也正因此陷入飽受質疑和司法紛擾當中。另外一位也是傳奇，10年在完全不被看好之下，開著一台老爺車、慘澹跑行程的人物，沒想到不到2小時，就可以馬上拿出2800萬元現金，10光景對比，天壤之別。這樣的局面將給台灣許多值得繼續努力的啟發：首先是「大肅貪」不分黨派、雷厲風行只是起步，如何經過這兩位傳奇市長的傳奇資產得到教訓，重新打造更能弊絕風清的防貪體制，至關緊要。而更重要的是，鄭文燦雖然目前出事，司法審判結果目前尚不得知，但民進黨終究是有體制和有規模的深根且長期的政黨，並沒有傷筋動骨，更不會動搖根本！可是民眾黨的麻煩大了，依目前檢調偵查動作的雷厲風行，柯文哲必將面對檢調約談已是路人皆知，要是司法還有啟動一協強制的司法動作，柯文哲如果因故不能視事，民眾黨可否會灰飛煙滅？已經是不容迴避的課題！而且和民進黨不同，民眾黨的荒謬只能說是離譜！這段日子已經給社會一個負面觀感：操作手術刀太辛苦了，用鐮刀割草既輕鬆又愉快，過去宋楚瑜喜歡說「一張選票一世情」，如今看起來真的是太落伍了，「一根小草一塊磚、一片草原一間房」，柯文哲運用「一票30元」的「新政治」示範，讓人瞠目結舌！立秋之後，就是柯文哲的多事之秋，京華城、北市科、萬大魚果市場都讓柯文哲面對著司法可能追訴的重大壓力，然而司法有結論要等到最後定讞，可以預期民眾黨還是會有一堆支持人會「選擇性相信」，甚至自我想像出一大堆「政治陰謀論」，柯文哲雖然可能會很窘迫，但還是可以大言不慚地再度公開向小草喊話：「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，還是可以再度以「義無反顧拚一次」繼續割草。真正的致命傷就是「億無反顧買一屋」和「4300萬的哲無房貸」，只要小學生的算術能力，都可以算得出來，以柯文哲夫妻一輩子的公立醫院醫生的薪水加上八年市長薪資，一億兩千萬元的豪宅和4300萬元現金是窮盡柯文哲夫妻一生的積蓄和資產都未必可及，「錢從哪裡來、還有多少隱藏的現金？」一連串的質疑排山倒海，柯文哲陣營的說法不但是違反人民的常識，更像是譏諷人民的智商。案情發展越發離譜，現金4300萬現金再買一間商辦，還用的是小草們一張選票、一張選票累積的選舉補助款，小草割不盡？柯文哲的鬼話世界正在崩潰。更嚴峻的挑戰也在迎接柯文哲，8月29日，號稱「天下第一組」的北檢「忠組」新任主任檢察官已經履新，而北檢也已經將京華城、北市科、萬大魚果市場和政治獻金案「四案統合」，這種新檢上任的起身砲除了顯示檢方已經有針對柯文哲辦大案的積極部署和準備，更讓人預判檢方及可能已經掌握到柯文哲的資金和金流的可能「藏寶圖」，很快就會按圖索驥了‧‧‧柯文哲已經結束了，接下來民眾黨的剩餘價值，雖然是食之無味的雞肋，還是有不少人覺得棄之可惜，瓜分剩餘價值的爭奪戰已經開打。且看，蔡壁如的選舉帳目也被拿出來攻擊了、砲打黃珊珊的攻勢仍不止歇、還有黃國昌保持距離以策安全的曖昧‧‧‧後柯文哲時代的剩餘價值，在某些人心目中仍是香的！其中，更尷尬的還是柯文哲，已經有許多民眾黨人物開始放話外科醫生要「清創」，釋放柯文哲是否該請辭黨主席的風向，柯文哲會不會自動請辭還是只是先請假觀望？不得而知！然而，「清創」的說法一出，，不也證明了在許多民眾黨的人物心中，「傷口」、「腫瘤」、「膿包」的心證已成‧‧‧●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com