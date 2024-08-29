32元保衛戰！股匯齊挫　新台幣早盤下探31.985元

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台北股、匯市今（29）日早盤同步走跌，台股跌300點，新台幣兌美元也貶到31.985元，貶值3.5分，不過，由於美元指數再失守101，新台幣是否會貶破32元有待觀察。由於美國聯準會（Fed）官員再放「鴿」，指稱隨著通膨進一步下滑且失業率上升幅度超出預期，現在可能是「採取行動」降息的時候了，但他希望在啟動寬鬆周期前先看到9月非農就業報告和兩份通膨報告證實經濟趨勢仍在持續，美元指數再失守101，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤在144.218至144.595盤整，韓元則從1333.6199貶至1338.25兌1美元，離岸人民幣兌美元在7.1267至7.1307震盪。至於新台幣兌美元今日早盤以31.93元、升值2分開出，在台股走跌下，新台幣也止升回貶，並下探31.985元，貶值3.5分，不過，美國降息在即，美元指數又失守101，新台幣未進一步走貶，目前在31.965元震盪整理。