Telegram創辦人杜洛夫正式遭法國調查　可交保但不得離境

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國法官今天對Telegram創辦人度洛夫正式發動調查，探究這個加密通訊軟體的組織犯罪行為，但准許度洛夫交保，條件包括500萬歐元保釋金、1週向警局報到兩次，且不得出境。綜合路透社、法新社報導，巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）今天發聲明表示，Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）4天前遭逮捕後，法官如今認為，有理由正式對所有罪名展開調查。這些罪名包括涉嫌共謀經營1個允許進行非法交易、上傳兒童性虐圖片、進行毒品交易和詐欺的網路平台；罪名還包括拒絕向當局提供訊息、從事洗錢以及提供犯罪分子加密服務等。度洛夫的委任律師卡明斯基（David-Olivier Kaminski）表示，稱度洛夫有可能與Telegram平台上發生的所有犯罪行為有關簡直「荒謬」。他進一步說：「Telegram各方面都有遵守歐洲在數位科技的法規。」39歲、俄羅斯出生的度洛夫，24日晚間在巴黎郊外的布傑機場（Le Bourget Airport）被捕，並於接下來幾天遭調查人員詢問。Telegram當初看準美國社群平台遭多方批評為了商業用途而剝削用戶個資，因此將自身定位為美國社群平台的「中立」替代品。Telegram同時在俄羅斯全面入侵烏克蘭以後發揮關鍵作用，是俄烏兩地政治人物和評論家最常使用的平台。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130829