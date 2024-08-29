輝達Q3財測令人失望、股價不給面子？陸行之：能給的驚喜越來越少

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眾所矚目美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）在當地時間28日、美股收盤後公布第2季業績，表現優於華爾街預期，第2季純利達166億美元，較前一年同期的61.8億美元翻倍，營收也年增122%。但第3季財測展望部分，卻是近6季以來首次營收沒有翻倍成長，因此衝擊輝達股價，盤後跌逾8%。前外資知名分析師陸行之也PO文表示，輝達「能給的驚喜越來越少了」。輝達第2季財報出爐，營收300.4億美元，再創新高，季增15%、年增122%；每股純益（EPS）0.67美元，季增12%、年增168%，也同樣超過預期的0.64美元；第3季度的預期營收約為325億美元，數字略高於分析師預期的317億美元。但輝達財務數據看似強勁，卻未能打動市場，股價盤中下跌2.1%，盤後交易跌幅逾8%。外界認為主要是第3季財測沒有翻倍成長，進而衝擊股價。前外資知名分析師陸行之也在個人臉書上表示「輝達能給的驚喜越來越少了」。陸行之PO文指出，N同學盤後表現不太好，主要是3季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好，他疏理一下數字，跟之前整理的彭博社分析師預期做個比較版本。1. Nvidia 公布2季度營收季增 15%，年增 122%，高於彭博社分析師預期的季增 11%，年增 114%。2. Nvidia 公布3季度營收指引季增 6-10%，年增 79% 達 325 億美元 +/-2%，2ppts 高於彭博社分析師預期的季增 6%，年增 75% 的 318 億美元。因為二季度實際營收高於預期，所以3季度季增數字從 12% 調整為 6%，之前有說要好個 5ppts 以上，盤後表現才會好，結果只有 2ppts。3. Nvidia 公布2季度 EPS 為美元 0.67，高於市場預期的 0.60，3季度指引為 0.66-0.69，跟市場預期的 0.668及2季度的 0.67 差不多，3季度毛利率指引為 74.4%，小小幅低於市場預期的 75%。4. Nvidia 公布2季度庫存月數 2.68，季減 14%，年減 16%，不但沒有季增，更沒季增 20% 以上，一個字就是好。5. 2季度數據中心營收季增 16%，跟整體公司的 15% 差不多，表示2季度數據中心營收成長跟其他事業部快要同步了。6. Nvidia 2季度數據中心營收季增 16%，低於 AMD 的 21% 季增，3季度數據中心營收季增應該也有個 10-15%，也將低於 AMD 數據中心的 20% 季增，表示 AMD 在一點點拿下 Nvidia 的市場份額。7. Nvidia 提到改 Blackwell 光罩，意思就是改晶片設計，表示 CoWoS-L 的封測良率問題，不能全賴給 T 同學。8. Nvidia 重申 Blackwell 4季度會出貨，會有數十億美元營收，我們認為應該主要是高單價的 B200。