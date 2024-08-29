NCT泰一涉性犯罪遭退團！曾因車禍大腿嚴重骨折　神隱1年才剛回歸

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▲泰一涉性犯罪案件遭調查，消息曝光令粉絲震驚不已。 （圖／NCT127 IG）

▲泰一（左3）去年8月車禍後消失近1年時間，上個月才跟著團隊發行新專輯，重新回歸螢光幕。（圖／NCT 127 IG）

南韓男團「NCT」30歲成員文泰一（문태일，泰一）因涉及性犯罪刑事案件，遭經紀公司SM娛樂切割，28日火速宣布泰一退團一事，其他團員也紛紛退追泰一的社群帳號。目前不確定案件內容為何，但警方出面回應，撇除是「未成年同性犯罪」。而泰一其實在去年8月就因車禍右腿骨折，導致缺席組合活動近1年時間，上個月才重新回歸，如今卻因捲犯罪事件被退團，令粉絲超級震驚。NCT經紀公司SM娛樂28日發出聲明，表示最近確認NCT成員泰一（文泰一）涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將其退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」除了NCT官方社群帳號退追泰一外，團員道英、泰容也已退追泰一，另一名團員在玹更是受到波及，原訂29日舉辦的首次單飛活動也確定延期。消息曝光後，外界也開始猜測泰一所犯之事到底有多嚴重，竟連經紀公司也無法站出來替他說話。微博更上有傳言指出，「這個泰一從2023年就涉足隱藏攝像機犯罪」，還有人說泰一對11歲女童下手，造成對方受傷甚至半身殘疾。不過這些說法並未得到任何證實，據《朝鮮日報》報導，目前僅有警方出來回應，泰一正在接受調查中，並撇除案件和「未成年同性犯罪」有關。而泰一其實在去年8月就因車禍事件消失組合活動，當時經紀公司回應，泰一是在下班騎車返家途中發生的車禍，送醫治療後發現右大腿骨折需開刀治療，因此宣布泰一暫時告別NCT，待休養、康復後再回歸；所以泰一去年也缺席了NCT的演唱會，直到今年7月15日，分隊「NCT 127」發行第6張正規專輯《WALK》，泰一才跟著回歸螢光幕。泰一作為NCT團隊中的歌唱擔當，2022年也曾替熱門韓劇《二十五，二十一》演唱OST《Starlight》，當時該歌曲隨著韓劇熱播而走紅，還入圍了2022年首爾歌謠大賞OST獎。除此之外，Netflix原創韓劇《戀愛大戰》、《盜賊之歌》，也都有泰一獻聲的OST，在捲性侵醜聞前，泰一一度聲勢看漲。