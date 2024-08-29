京華城最後一塊拼圖就是柯文哲？高嘉瑜曝關鍵：避談是在怕什麼

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案遭檢舉圖利，北檢昨指揮廉政署兵分多路搜索，並約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人。對此，民進黨前立委高嘉瑜表示，真正能幫京華城開綠燈、最終拍版者只有柯文哲，而他身為案件關鍵人物至今還避談，到底在害怕什麼？高嘉瑜今（29）日在臉書發文指出，「京華城收賄、行賄拼圖快拼完了！」她也引述媒體報導，「檢廉比對京華城案相關金流，發現沈慶京於2018至2021年間，涉指示威京集團旗下公司陸續提撥將近千萬元的「公關費」給應曉薇，應曉薇收款後曾替京華城舉辦兩場協調會，地點就在議員辦公室內，並找來許多官員出席幫忙解套，這筆鉅款有無輾轉流入其他官員、都委會委員口袋，是專案小組偵查重點。」高嘉瑜直言，如果議員開2場協調會拿1000萬，市價1、200億的容積，拍板決策的人應該拿多少？議員收賄、財團行賄都只是穿針引線，真正能幫京華城開綠燈、完成沒人敢做的、違背都更條例的、放寬容積從392%到840%的，最終拍版者只有柯文哲。高嘉瑜質疑，柯文哲跟沈慶京除了「便當會」，是否有到陶朱隱園招待所唱歌？是否跟沈慶京有其他不當往來？為什麼要白白給京華城市價近1、200億的容積？「京華城案鬧得沸沸揚揚，關鍵人物柯文哲至今還避談，到底在害怕什麼？」