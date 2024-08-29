搶併新光金爭議延燒！台新金再跌逾2%　中信金也跌超過1%

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新光金併購案出現「雙龍搶珠」，中信金、台新金分別要以公開收購及換股方式併購新光金，不過，由於台新金與新光金換股比率低於中信金收購價，新光金大股東林伯翰提告4名董事及台新金董事長吳東亮夫人彭雪芬，新光金、台新金也都發出聲明澄清，台新金今（29）日股價仍跌逾2%，中信金亦發出9點聲明回應台新金及外界質疑敵意併購影響金融秩序，中信金早盤也跌超過1%，而搶親主角新光金股價則在平盤震盪，成交量仍有7萬多張。新光金與台新金的「新新併」爭議延燒，新光金創始3大股東家族之一的大台北寬頻董座林伯翰向台北地檢署告新勝、新光實業董事長彭雪芬及新光金控魏寶生等4名現任董事涉及特別背信罪，不僅新光金發出四點聲明，包括新勝、新光實業及台新金也都發出聲明回擊，對於林伯翰明知為不實的事項，而濫用訴訟的行為，將提起必要的法律追究，以正視聽。只是，不論「新新併」還是「中新併」都引發爭議，台新金質疑敵意併購是干擾，還說2年前也曾提敵意併購新光金，卻遭金管會否決，認為金管會監理標準應一致，並可能提高換股比率。中信金在昨天法說會上也發出9點聲明回應台新金質疑，甚至對台新金要加價併表示「歡迎」，是否再提高收購價格，等台新金確定調高換股比例再說。金金併「雙龍搶珠」爭議不斷，也讓3家金控股價出現變化，台新金今日早盤股價開低走低，盤中下探18.5元，跌逾2%，目前仍跌1.85%，在18.6元盤整。中信金股價同樣開低走低，一度下探32.5元，跌逾1%，目前在32.65元震盪整理，成交量有快5萬張。至於搶親主角新光金今日早盤股價在13元平盤上下震盪，最高一度來到13.05元，最低下探12.95元，跌0.38%，成交量目前則有7.4萬張。