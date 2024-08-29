應曉薇涉京華城案！李正皓曝2場關鍵會議內容：被羈押一點不奇怪

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台北市議員應曉薇因京華城案遭羈押，媒體人李正皓揭露兩場京華城「關鍵會議內容」，直指兩場會議主持人都是應曉薇，她不是代為陳情、她不是轉達市府，應曉薇的角色就是京華城在台北市議會的代言人，檢方一定也有掌握這兩場會議，應曉薇被收押一點也不奇怪。根據媒體報導，應曉薇在2020年6月23日、7月1日替京華城舉辦2場協調會，會議地點就在應曉薇辦公室內，當初找了許多官員出席幫忙京華城想解套方法，最後催生出了「方案四」，內容就是獲得20%容積獎勵，最後才會有自創容獎項目的爭議。李正皓表示，這兩場會議主持人都是應曉薇，她不是代為陳情、她不是轉達市府，應曉薇的角色就是京華城在台北市議會的代言人。李正浩也揭露兩場會議的結論，2020年6月23日會議結論為，「請陳情人參照綠建築、建築設計特色典範及退縮建築等獎勵規定，提出未來有助於都市發展與公益之規劃構想方案送都發局轉請都委會併案提大會研議。」2020年7月1日會議結論為「請陳情人加強公益性、公共性及未來對都市發展的貢獻說明後儘速送請都發局轉送都委會提大會研議。」李正皓說，這兩個結論下完，之後才有京華城世界首創的綠建築、公益性、公共性等容積獎勵，讓京華城的容積獎勵暴增到840%。這兩個會議檢方一定有掌握，應曉薇被收押一點也不奇怪。