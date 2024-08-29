辜仲諒提四棒不能短打？彭政閔2008年北京奧運「偷點」激勵中華隊

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彭政閔中華隊時期都穿23號，並且多次在中華隊打出佳績。（圖／吳政紘攝）

中華棒協理事長辜仲諒昨（28）日在U18、U23中華隊練習賽5局突然現身向兩隊勉勵，不過其中提到中華隊打擊不振問題，2008年北京奧運中韓大戰，中華隊前2局便被攻下8分陷入絕境，彭政閔在第2局第1次上場打擊時，身為中心打線的他突然來個突擊短打，2008年北京奧運，中華隊在對韓國隊的比賽中，前2局就已經落後多達8分，2局下彭政閔用突襲短打、試圖用頭部滑壘帶起攻勢，此舉也讓全隊重新找回士氣，而當時的投手就是奉重根，因此也讓他印象相當深刻。中華隊過去在國際賽雖然的確中心打線短打較少，但也不是沒有，根據球界人士指出，短打要看時機，球員、局數等，並非不能短打，而是要「點得恰恰好」，辜仲諒的說法，可能需要稍微修正。不過也有球迷認為，