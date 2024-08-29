辜仲諒提四棒不能短打？彭政閔2008年北京奧運「偷點」激勵中華隊

中華棒協理事長辜仲諒昨（28）日在U18、U23中華隊練習賽5局突然現身向兩隊勉勵，不過其中提到中華隊打擊不振問題，辜仲諒拋出「四棒不能短打」議題，並表示：「有看過三棒、四棒觸擊嗎？除非教練有指示，美國、日本的強棒有在短打嗎？但在台灣常看到，這是小學生水準。」不過這番言論也引發網友兩極看法，有球迷認為中華隊2008年北京奧運過去就有彭政閔「突襲短打」並用頭部滑壘帶動士氣，雖然沒能贏韓國，但也激勵人心，也有球迷認為現在棒球都有可能遇到短打狀況，不會因為中心棒次就不短打。
誰說四棒不能短打？ 彭政閔就做到了
2008年北京奧運中韓大戰，中華隊前2局便被攻下8分陷入絕境，彭政閔在第2局第1次上場打擊時，身為中心打線的他突然來個突擊短打，並靠著頭部撲壘上壘成功。激發了中華隊全隊上下的鬥志，並在第6局打出追平比數的二壘安打，雖然最後仍以1分落敗，但恰恰這一撲永遠烙印在球迷心中。
2008年北京奧運，中華隊在對韓國隊的比賽中，前2局就已經落後多達8分，2局下彭政閔用突襲短打、試圖用頭部滑壘帶起攻勢，此舉也讓全隊重新找回士氣，而當時的投手就是奉重根，因此也讓他印象相當深刻。
奉重根曾在2019年世界12強賽來台情蒐時說，「中華隊是一支非常有攻擊力的隊伍，而棒球是一個很強調進攻的比賽，昨天自己在熱身賽時有看到台灣打者的表現，認為韓國本屆比賽最大的對手就是台灣。」
結果中華隊真的在12強打爆韓國隊，中華隊最終以7:0在複賽完封韓國隊，當時先發投手張奕在韓國聲名大噪，並且在比賽結束後，韓國隊總教練馬上離開記者會現場，拒絕提問。
中華隊過去在國際賽雖然的確中心打線短打較少，但也不是沒有，根據球界人士指出，短打要看時機，球員、局數等，並非不能短打，而是要「點得恰恰好」，辜仲諒的說法，可能需要稍微修正。不過也有球迷認為，在過去日本棒球等觀念，的確是有四棒不能短打的想法，但現在棒球也有「二棒最強論」，因此四棒不一定就是最強的打者，短打也不是不行。
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2008年北京奧運中韓大戰，中華隊前2局便被攻下8分陷入絕境，彭政閔在第2局第1次上場打擊時，身為中心打線的他突然來個突擊短打，並靠著頭部撲壘上壘成功。激發了中華隊全隊上下的鬥志，並在第6局打出追平比數的二壘安打，雖然最後仍以1分落敗，但恰恰這一撲永遠烙印在球迷心中。
2008年北京奧運，中華隊在對韓國隊的比賽中，前2局就已經落後多達8分，2局下彭政閔用突襲短打、試圖用頭部滑壘帶起攻勢，此舉也讓全隊重新找回士氣，而當時的投手就是奉重根，因此也讓他印象相當深刻。
奉重根曾在2019年世界12強賽來台情蒐時說，「中華隊是一支非常有攻擊力的隊伍，而棒球是一個很強調進攻的比賽，昨天自己在熱身賽時有看到台灣打者的表現，認為韓國本屆比賽最大的對手就是台灣。」
結果中華隊真的在12強打爆韓國隊，中華隊最終以7:0在複賽完封韓國隊，當時先發投手張奕在韓國聲名大噪，並且在比賽結束後，韓國隊總教練馬上離開記者會現場，拒絕提問。
中華隊過去在國際賽雖然的確中心打線短打較少，但也不是沒有，根據球界人士指出，短打要看時機，球員、局數等，並非不能短打，而是要「點得恰恰好」，辜仲諒的說法，可能需要稍微修正。不過也有球迷認為，在過去日本棒球等觀念，的確是有四棒不能短打的想法，但現在棒球也有「二棒最強論」，因此四棒不一定就是最強的打者，短打也不是不行。