林依晨曾被傳「尪帶嫩模、婆婆逼吃生青蛙」！千字文反擊我不卑微

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨昔被傳「老公帶嫩模、婆婆逼吃生青蛙」，當時發出6大聲明捍衛婚姻。（圖／林依晨IG）

▲▼林依晨（上圖右2）和婆家關係非常好，昔以「我不卑微，他也不渣」替老公說話。（圖／林依晨微博）

▲林依晨罕曝與林于超10年異地婚現況，每次搭飛機15小時找老公很甜蜜：「我會小鹿亂撞。」（圖／翻攝微博）

林依晨最近上大陸實境秀《心動的信號第7季》，舉手高喊「我是成都人」，此言論遭到炎上，她也在節目上分享，長期和老公林于超「異地婚」，見面要搭飛機花15小時，罕提婚姻生活內幕。事實上，她之前屢次被傳婚變，還曾爆出老公帶嫩模、婆婆逼吃生青蛙改體質傳聞，她當時跳出來以「我不卑微，他不渣」為題發出6大聲明，捍衛婚姻。林依晨2014年嫁給圈外男友林于超，2021年時生下1女，但結婚多年的她曾一度受到不孕困擾，並且夫妻長期分隔台美兩地，屢次傳出婚變，甚至有爆料傳出她要做早餐孝敬公婆、被婆婆逼吃生青蛙，來改善體質等，被形容「豪門媳婦卑躬屈膝」，她當時就馬上跳出來澄清，展現捍衛家人的心意。林依晨6大聲明強調，「我的最愛是青蛙下蛋（珍珠、粉圓、波霸），絕對不是生青蛙，也從來沒吃過！」她也質疑，若是跟家人同住，老公是要怎麼帶嫩模回家，她幽默表示，「家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」她在演藝圈名氣大，嫁給圈外老公，讓老公曝光在螢光幕前，她強調自己嫁的是「好門」但絕非「豪門」，是善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業，「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」林依晨守護婚姻心意堅定，她長期和老公林于超分隔兩地，她也在節目中罕見分享婚後的生活，若是要見面的話，要搭15小時的飛機，但她一點也不嫌累，「我到現在都還是有那種，哇快見到他了！我會小鹿亂撞的感覺，即使已經十幾年了。」她認為這樣的相處模式反而延長愛情保鮮期。她也分享自己的愛情觀，探討對於「距離」的想法，「到底是時間上的距離、還是距離上的距離、還是心理上的距離，這都是一種距離。」她認為，「如果說兩個人都已經同床共枕，可是卻同床異夢，那其實才是最可怕異地的感覺！」