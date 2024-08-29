柯文哲將暫別黨主席？議員：少了招牌與桶箍　將是民眾黨致命危機

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的三大案遭調查，競選總統時的政治獻金又疑似帳目不清，加上妻子陳佩琪也爆出看豪宅等爭議，柯文哲今（29）日開記者會說明查帳結果，但據傳柯文哲今將請中評會自請調查，另也會請假黨主席。國民黨台北市議員鍾沛君說，民眾黨是一人政黨，若柯文哲與民眾黨切割，對民眾黨將是致命危機。鍾沛君在政論節目《少康戰情室》說，國民黨如果沒有國民黨如果沒有黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜，民進黨如果沒有前總統蔡英文等人，也許會受傷、支持度會往下掉，但黨不至於整個瓦解，但民眾黨少了柯文哲，即使有立委黃珊珊、前立委蔡壁如，但他們還是無法橫跨民眾黨支持者的公約數。鍾沛君也提到，民眾黨的支持者很多是從其他政黨而來，黨齡短、認同感也較低，如果沒有桶箍，這些人可能都會回到原來支持的政黨，或是回復無黨籍，柯文哲現在就是民眾黨的招牌，很多人都是認同柯文哲才支持民眾黨，如果民眾黨少了柯文哲，將非常致命，建議柯文哲還是想想其他辦法。