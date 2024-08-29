京華城案內幕！應曉薇涉收沈慶京4500萬賄款　多次召開「協調會」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈慶京為了放寬京華城容積率，在2020年找到應曉薇遊說柯文哲。（圖／NOWnews葉政勳攝影2024.08.28）

京華城案持續延燒！28日檢廉搜索威京集團總部和主席沈慶京住處，疑涉牽線人的國民黨台北市議員應曉薇也被搜查，經北檢複訊後，兩人雙雙遭到聲押禁見。據了解，辦案人士清查金流後發現，沈慶京透過管道先後匯了4千5百萬元賄款給應曉薇，後續應曉薇再向前北市長柯文哲遊說，要求放寬京華城容積率。檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內京華城容積率案，27日晚上緊急將台北市議員應曉薇拘提到案後，28日兵分48路發動大搜索，並傳喚6名被告、13名證人到案。被告包括應曉薇、威京集團主席沈慶京、京華城董座陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室助理吳順民、陳佳敏。漏夜偵訊後，應曉薇、沈慶京、吳順民3人聲押禁見，而陳玉坤以1200萬、王尊侃以500萬、陳佳敏則以200萬交保。根據《自由時報》報導，沈慶京為了放寬京華城容積率，在2020年找到應曉薇，希望她利用其市議員職權協助向市府施壓，時任北市長的柯文哲在2020年3月10日首次與應曉薇舉行「便當會」，京華城同年3月17日也向市長室陳情希望容積率達560％，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。針對京華城案，應曉薇除了和柯文哲召開「便當會」外，還召開多次的協調會，檢廉清查金流時發現，威京集團旗下子公司即有多筆款項流入應曉薇所屬的相關協會帳戶，應曉薇再指示助理吳順民分多次將現金提領出來，後續存入王尊侃帳戶中。不過，應曉薇和沈慶京兩人昨天皆稱此筆款項並無對價關係，而王尊侃強調僅是借用帳戶供存入款項，其餘不知情，吳順民則稱是依應曉薇指示做事，檢察官認為說法均避重就輕，因此決定向法院聲請羈押禁見。