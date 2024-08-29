快訊／應曉薇遭檢廉帶走！大聲喊冤「不合情合法的事牽線也沒用」

雙雙被押！應曉薇、沈慶京搭機同框照流出　高嘉瑜酸：果然一路人

記者余祥／台北報導

▲應曉薇、沈慶京9年前搭同班機，如今因京華城案雙雙被羈押。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
▲應曉薇、沈慶京9年前搭同班機，如今因京華城案雙雙被羈押。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
京華城案持續延燒，檢廉28日搜索威京集團總部和主席沈慶京住處，國民黨台北市議員應曉薇也被搜查，經北檢複訊後，兩人雙雙遭到聲押禁見。前民進黨立委高嘉瑜在臉書PO出一張2015年沈慶京跟應曉薇一起搭飛機出國被網友捕捉到的照片，狠酸「果然是一路人」。

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高嘉瑜在臉書表示，沈慶京遭搜索約談時聲稱「我從不送官員紅包」，應曉薇列京華城案被告移送北檢時稱「身正不怕影子斜」，她自己是認為若能幫助釐清案情「很棒」。

高嘉瑜更附上2015年沈慶京和應曉薇同框的照片說，沈慶京跟應曉薇不僅搭飛機都能「巧合」的坐在一起，連面對檢調約談的回應也都很有默契的相似，感覺就像是同一個人說的話，果然是一路人。

9年前，應曉薇和沈慶京兩人曾在同班機被拍到，當時威京集團對此發聲明稱「只是巧遇」，應曉薇當年受訪也表示為「單純巧遇」，她還懷疑是空姐拍照轉傳給友人，除了向澳航提起投訴，還對PO文網友提告妨害名譽，不過北檢調查後指出，應曉薇確實曾與沈慶京比鄰而坐，PO文網友只是轉貼友人拍的照片，並未加油添醋，認定妨害名譽罪證不足，予以不起訴。

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