NBA／衛冕軍塞爾提克還能添人手！1年約簽Lonnie Walker IV　　　

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根據美國知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski最新報導，，上賽季綠衫軍勇奪隊史自2008奪冠後的首座冠軍，也是隊史第18座冠軍，如今他們在主力球員皆未離隊的情況下再添人手，目標將直指締造2連霸。現年25歲的Lonnie Walker IV，是在2018年選秀會上，以首輪第18順位被馬刺隊選中，生涯至今曾效力馬刺、湖人，籃網，生涯6個賽季下來，場均則貢獻9.8分、2.3籃板、1.5助攻。而名記者Shams Charania則透露，，而Lonnie Walker IV若最終被釋出並與發展聯盟簽約的話，也將能夠拿到額外的獎金。目前塞爾提克正式球員名單當中將近滿額，已有14人，