NBA／衛冕軍塞爾提克還能添人手！1年約簽Lonnie Walker IV　　　

根據美國知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski最新報導，衛冕軍波士頓塞爾提克稍早以一份1年合約，簽下年僅25歲的後衛好手Lonnie Walker IV，上賽季綠衫軍勇奪隊史自2008奪冠後的首座冠軍，也是隊史第18座冠軍，如今他們在主力球員皆未離隊的情況下再添人手，目標將直指締造2連霸。
Lonnie Walker自馬刺發跡 上賽季場均能得將近10分
現年25歲的Lonnie Walker IV，是在2018年選秀會上，以首輪第18順位被馬刺隊選中，生涯至今曾效力馬刺、湖人，籃網。上賽季Lonnie Walker IV共替籃網出戰58場，場均繳出9.7分、2.4籃板、1.6助攻成績，投籃命中率42.3%，三分命中率則為38.4%，生涯6個賽季下來，場均則貢獻9.8分、2.3籃板、1.5助攻。
塞爾提克名單近滿額 Lonnie Walker IV將爭取最後位置
而名記者Shams Charania則透露，Lonnie Walker IV與塞爾提克的這份合約，是1份《Exhibit 10合約》，事實上並非保障約，但有著最低年薪，開季時有機會能被轉成為雙向合約，而Lonnie Walker IV若最終被釋出並與發展聯盟簽約的話，也將能夠拿到額外的獎金。
目前塞爾提克正式球員名單當中將近滿額，已有14人，Lonnie Walker IV如今將爭取最後1席位置，他的到來也有望提升綠衫軍的板凳深度。
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現年25歲的Lonnie Walker IV，是在2018年選秀會上，以首輪第18順位被馬刺隊選中，生涯至今曾效力馬刺、湖人，籃網。上賽季Lonnie Walker IV共替籃網出戰58場，場均繳出9.7分、2.4籃板、1.6助攻成績，投籃命中率42.3%，三分命中率則為38.4%，生涯6個賽季下來，場均則貢獻9.8分、2.3籃板、1.5助攻。
塞爾提克名單近滿額 Lonnie Walker IV將爭取最後位置
而名記者Shams Charania則透露，Lonnie Walker IV與塞爾提克的這份合約，是1份《Exhibit 10合約》，事實上並非保障約，但有著最低年薪，開季時有機會能被轉成為雙向合約，而Lonnie Walker IV若最終被釋出並與發展聯盟簽約的話，也將能夠拿到額外的獎金。
目前塞爾提克正式球員名單當中將近滿額，已有14人，Lonnie Walker IV如今將爭取最後1席位置，他的到來也有望提升綠衫軍的板凳深度。