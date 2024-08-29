林依晨罕曝「10年異地婚」現況！飛15小時找老公：我會小鹿亂撞

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲異地戀對於林依晨不是問題，兩人結婚10年反而還保有熱戀期的感覺。（圖／微博）

「零負評女神」林依晨近日錄製中國大陸節目《心動的信號第7季》，突然冒出一句：「我是成都人。」引爆兩岸政治敏感議題；除此之外，她也在節目中罕見分享結婚後的生活，提到與老公林于超「10年異地婚」的現況，還甜蜜直呼，現在見到老公還像是熱戀期的感覺：「我會小鹿亂撞的感覺。」林依晨與林于超2014年結婚、婚後育有1女，兩人分隔台灣與美國兩地長達10年，屢屢被爆出婚變傳聞。近日，林依晨錄製中國大陸節目《心動的信號第7季》，罕見公開婚後的生活狀況，她認為：「到底是時間上的距離、還是距離上的距離、還是心理上的距離，這都是一種距離。」林依晨對於婚姻有一套獨特見解：「如果說兩個人都已經同床共枕，可是卻同床異夢，那其實才是最可怕異地的感覺！」物理上的距離對她而言不是問題，有沒有慾望想與愛人分享生活中的點點滴滴，才是最大的重點。林依晨提到自己搭乘15小時的飛機，到美國與老公相見歡的心情：「我到現在都還是有那種，哇快見到他了！我會小鹿亂撞的感覺，即使已經十幾年了。」她認為這樣的相處模式反而「延長愛情保鮮期」，每次見面都充滿新鮮感。