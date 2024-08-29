輝達怎麼了？黃仁勳是否面臨挑戰？財報亮眼卻未能打動市場原因曝

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被外媒與市場視做「全球最重要股票」（world’s most important stock）的輝達，最新一季財報亮眼、優於預期，盤後股價卻下殺。輝達這次為何無法成功打動市場？執行長黃仁勳是否將面臨挑戰？輝達發布2025財年第2季度的財報，成績優於市場預期，營收300.4億美元，再創新高，季增15％、年增122％；淨利從去年同期的61.8億美元，增漲至166億美元，每股純益（EPS）0.67美元，季增12％、年增168％，超過預期的0.64美元；公司預計全新Blackwell晶片將於Q4推出，可望帶來數十億美元的營收。儘管輝達財報財測表現優異，卻未能打動投資者，拖累股價收跌2%，盤後交易跌幅則超過8%。輝達公布財報前系，投資人開始撤出，晶片類股走勢低迷，科技股受打擊，其中，博通跌幅約為2%，超微（AMD）跌近3%，Google母公司Alphabet、微軟和亞馬遜均跌約1%。分析輝達導致投資者情緒低落最主要的原因，美國財經投資媒體Motly Fool指出，輝達一直以來為推動人工智慧革命要角，自去年初市場開始加速採用AI以來，輝達股價已上漲超過750%，今年迄今飆升超過150%。關注輝達Q3預期營收約為325億美元，雖略高於分析師預期的317億美元，但與過去5個季度中，每季實現的三位數成長數字相比有所放緩，投資人也早已了解到這種規模的成長不可能無限期地持續。再者，輝達的最新一代AI晶片Blackwell的生產遇到困難，導致毛利率在本季度下降至75.1%，低於上一季度的78.4%，公司需進一步對製造流程進行改進。對此，輝達試圖打消憂慮，表示已於Q2交付Blackwell架構的樣品，並更改Blackwell GPU光罩（mask）以提高產量，全新Blackwell晶片將於Q4推出，並一路持續到2026財年。另外，市場質疑生成式AI應用增長的持續性，輝達如今也面臨到超微（AMD）等對手積極開發AI晶片的競爭壓力，且全球科技龍頭如Alphabet、Meta和微軟都在不斷增加AI基礎設施支出的情況下，AI市場恐有投資過剩風險。而地緣政治可能也是當中的關鍵，美國政府對中國出售先進晶片的限制，壓縮輝達在該市場的增長空間，加劇市場對輝達能否保持高速增長的憂慮。不過，外媒分析師總結「現在判斷明天會發生什麼事為時過早」，退一步來看，輝達的業績即使直至目前仍超出預期，但成長減速是不可避免的，而其持久的競爭優勢、強勁的業績和強勁的前景已表明該公司未來仍有很長的成長道路。