夯團NTC爭議不斷！泰一涉性犯罪　楷燦、Johnny傳日本玩多人運動

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▲泰一昨日爆出涉嫌性犯罪遭到起訴，SM娛樂也證實「情節嚴重」，決定將他退團。（圖／泰一IG）





▲楷燦（左圖）、Johnny（右圖）被爆料在日本和酒女發生關係，事後SM娛樂嚴正否認，並表示將會提出告訴。（圖／楷燦、Johnny IG）

▲泰容2019年被同學指控他曾是校園霸凌者之一，隨後經紀公司SM娛樂表明，泰容出道前與出道後都曾向受害人致歉。（圖／泰容IG）

▲韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年被爆出劈腿多位粉絲、玩弄感情等負面新聞，導致他退團。（圖／Lucas IG）

南韓人氣男團NCT出道8年，各個團員長相帥氣兼具超強實力，受到許多粉絲喜愛。昨（28）日成員泰一爆出涉嫌性犯罪遭到起訴，SM娛樂事後也果斷發表聲明，決定將泰一退團。事實上NCT出道至今團內成員爭議不斷，包含先前成員楷燦與Johnny被爆出性醜聞、泰容身陷霸凌醜聞、前成員Lucas（黃旭熙）爆出劈腿多位粉絲等。NCT成員（文泰一）昨（28）日被爆出涉及性犯罪，SM娛樂也火速發表聲明，坦言由於在調查的過程中發現事態嚴重，經過討論後決定將泰一退團，而NCT官方社群帳號以及團員道英、泰容等人也都在第一時間退追泰一，消息曝光後震驚演藝圈，引發譁然。今年6月成員楷燦、Johnny也被爆出性醜聞，消息指出2人趁著到日本巡演時，與東京酒女玩「5人運動」，酒女還忍不住發IG限時動態炫耀，而照片中出現幾個狀似「藥包」的東西散落桌上，被懷疑疑似嗑藥助興。相關傳言在社交媒體上持續擴大，對此SM娛樂發表嚴正聲明否認並揚言提告。2019年成員泰容身陷霸凌醜聞，他遭同班同學指控國中時曾言語霸凌同學，雖然不是主導事件的人，但也參與其中。消息在韓網掀起熱議，SM娛樂表明泰容出道前與出道後都曾向受害人致歉，而泰容也曾在節目中主動提起此事，為年少不懂事所犯下的過錯和大眾再次致歉。NCT前成員Lucas（黃旭熙）也在2021年爆出「把粉絲當後宮」等渣男行為，他遭女性指控被當成提款機、約會費用都是女方出，甚至劈腿粉絲、騙女生上床，受害者曬出語音、床照等證據，引起軒然大波，種種爆料讓Lucas形象一落千丈，儘管他隨後緊急出面道歉，但仍止不住血，消失螢光幕近2年，直到去年5月才開始恢復使用社群媒體。