羅時豐爆為兒砍年終鬧翻團隊！心理師分析關鍵原因：一步錯步步錯

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▲羅時豐和侄子張敏慎拆夥，傳出是因為羅時豐夫婦太過寵愛惹事的小兒子。（圖／翻攝自羅時豐臉書）

▲心理諮商師林萃芬分析，羅時豐雖然在乎孩子，卻沒有認真了解過對方。（圖／新聞挖挖哇YT頻道）

台語歌手羅時豐和侄子張敏慎的YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」影片全數下架，雙方正式拆夥，過程中一度鬧到彼此之間不愉快，傳出是因為羅時豐夫婦太過寵愛惹事的小兒子，把錢都拿去送兒子出國，導致員工的年終獎金被大砍，有5人陸續離職，對此，羅時豐發文否認，然而心理諮商師林萃芬分析，羅時豐雖然在乎孩子，卻沒有認真了解過對方，「一步錯步步錯。」林萃芬在節目《新聞挖挖哇》坦言，最後看到羅時豐的新聞，認為對方保護孩子過度，由於過去兒子曾發生過車禍，他不想再承受這種痛苦，基於愧疚、補償心理，對兒子有求必應，卻也因此剝奪了孩子學習的機會，羅時豐在孩子車禍意外後，捨不得責罵對方，只希望兒子不經一事、不長一智就好，林萃芬表示，由此可見，羅時豐是很在乎孩子情緒的。林萃芬指出，羅時豐忘了最重要的一件事，就是去了解孩子身邊都是什麼樣的朋友、發生什麼樣的事，進一步培養兒子的責任感、判斷力和解決問題的能力，然而羅時豐就只是不斷催眠自己，合理化孩子的行為，導致孩子和人起衝突時，是選擇和朋友去打對方，但其實應該要報警才是正確的，「發生事情過後，還是要和孩子一起面對問題跟討論，你的行為哪邊出了狀況。」林萃芬表示，過度保護會剝奪了孩子學習的機會，孩子就會一步錯步步錯，不斷重蹈覆徹，「沒辦法幫助孩子說，我現在要怎麼做，不要再發生同樣的事情。」她建議羅時豐遇到類似情況，應該要嚴正教育兒子正確的處理方式、反應，矯正對方的錯誤觀念，不然只會把孩子寵壞。