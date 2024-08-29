珊珊颱風登陸日本已傳41傷！宮崎刮龍捲風釀災　連室外機都被吹落

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今年第10號颱風珊珊於日本當地時間29日上午8點，在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，且維持強大威力持續北上，預估將帶來驚人的風雨，而強風豪雨已在昨（28）日就為當地造成災情，目前在鹿兒島縣、熊本縣、福岡縣及宮崎縣已傳出41人受傷，及1人下落不明。而宮崎縣更刮起疑似龍捲風的強風，造成部分地區停電、民宅玻璃窗碎裂，或是冷氣機墜落等災情，相關受災案件多達160起。根據日本放送協會（NHK）、宮崎放送等媒體報導，儘管珊珊颱風在29日上午8點才從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，但在登陸前就已經對宮崎縣等地造成嚴重災情。據宮崎市當局表示，自28日中午到29日早上6點，這段期間已經有160多件颱風災情的相關通報，其中包括住宅損壞69件、事務所及倉庫等建築物損壞35件，至於通報受傷的件數為22件。據悉，有七成的住宅損壞案件是因為「突風（突然刮起的強風）」造成物品飛落砸壞窗戶玻璃有關。此外，傷者也大多是被玻璃碎劃傷，雖然不清楚傷勢狀況，但都沒有生命危險。自28日晚上開始，宮崎縣JR南宮崎車站附近區域就不斷傳出突風的相關通報。從NHK所拍攝到的畫面可以看到，建築物的窗戶玻璃碎裂、外牆吹損、道路上散亂著物品。在別的攝影鏡頭也能看見屋頂瓦片被剝落、道路散落著碎片、建築物外牆被吹損骨架露出的樣子，電線桿、交通號誌的也都被吹壞了。此外，在宮崎市恆久地區，還傳出民宅周邊的門跟柵欄被吹壞、冷氣的室外機則被強風吹落砸毀；在宮崎市城ケ崎也傳出，公寓大樓的房間屋頂慘遭強風吹落，導致電線等外露等相關災情通報。宮崎氣象台派員前往傳出災情通報的區域查看，發現事發當下正好有活躍的積雨雲通過，形成容易引發龍捲風的氣象條件。此外，損害分布呈現帶狀，以及目擊者表示「聽到轟隆聲移動」等情況，因此推測該突風是由龍捲風引起的。氣象台表示，未來大氣狀態仍會非常不穩定，容易產生龍捲風，並呼籲持續保持警戒。