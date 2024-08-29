中信金要公開收購新光金！這原因　中華信評給予評等展望「穩定」

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中信金控宣布，將透過「公開收購」方式併購新光金控，第一階段收購上限為51%新光金普通股。對此，中華信評公司認為，此交易不會為中信金合併信用結構帶來重大壓力，確認中信金及其主要子公司評等展望「穩定」，也反映未來1至2年，中信金應可大致維持其信用結構，包括強健等級的市場地位與在其審慎資本政策支持下，維持令人滿意的資本水準，而且相對於國內同業，其核心銀行事業體中信銀，在高度競爭的國內市場中保持的強等級營運狀況與具分散性的營收來源，應可使整體中信金持續受益。中華信評指出，中信金較大的資產規模與充裕的財務資源，可使中信金在不至損害其整體信用結構的情況下，執行投資新光金計劃。這項收購提案包括以換股與現金對新光金的普通股進行收購最多達51%，只是上述計劃仍有待主管機關核准。中華信評預期，若中信金收購新光金的股權比例達到51%的上限，中信金在收購案第一階段的雙重槓桿比仍將維持在125%的法定水準之下。雙重槓桿比的定義為金控對子公司的股權投資對其本身的股東權益比。中華信評評估，中信金的信用風險結構優於新光金控集團。中華信評亦認為，以中信金以往在收購過程中資本管理與業務整合的記錄來看，該集團的整體信用結構應仍有充裕的緩衝空間來進行此收購案。以擬制性基礎計算，新光金對合併後的集團總資產的占比將約為 35%，而中華信評認為，在中信金資源的支持下，前述比例帶來的影響仍在可管理的範圍內。不過，中華信評也提到，若中信金及其重要子公司在未來2年期間追求較高的自發性或非自發性成長時，未能同步搭配允當的資本規劃措施與令人滿意的風險管理機制，或未能有效地將其購入的事業體予以整合，進而損害中信金的整體信用結構，則中華信評可能會調降對該金控集團集團信用結構以及中信金評等的評估結果。此外，若中華信評評估認為，未來1至2年中信銀或是該金控集團壽險事業單位台灣人壽的個別基礎信用結構（SACP）明顯轉弱，中華信評亦可能因此調降該金控集團的集團信用結構。若中信金能提升其資本水準，特別是台灣人壽的資本水準，中華信評可能會調升該金控集團整體集團信用結構的評估結果以及中信金的評等等級。不過中華信評認為，以中信金成長策略來看，未來2年發生上述評等上調情境的可能性非常低。