長榮航空全新Hello Kitty閨蜜機！酷洛米首航登場　3航空聯名萌翻

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▲長榮航空發佈最新與三麗鷗公司合作之「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空發佈最新與三麗鷗公司合作之「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空更與三麗鷗公司推出多種Hello Kitty周邊商品。（圖／長榮航空提供）

▲星宇航空與PEANUTS史努比SNOOPY聯名主題航班，主題服務用品共有25項。（圖／星宇航空提供）

▲7-11全台門市推出「第二波星宇航空X史努比聯名」全店精品活動登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

華航與The Pokémon Company 推出「皮卡丘彩繪機 CI」，機身有11隻經典寶可夢角色。（圖／NOWnews資料照）

長榮航空宣布今年與三麗鷗公司合作，再度推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，率先亮相首架「閨蜜機」，將執飛台北-芝加哥航線。國內另兩家航空中，星宇航空則是聯名史努比SNOOPY，華航則有皮卡丘彩繪機，《NOWnews今日新聞》整理三大航空聯名彩繪機的相關資訊一次看。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的「旅遊界大賞」以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler「卓越原創服務大獎」的榮耀。今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，昨(28)日首航為波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂。孫嘉明提到，此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界。長榮航空Hello Kitty彩繪機航線除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今天首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場2架全新的彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧。而上述航線，不論是否由彩繪機飛航，每日皆提供三麗鷗主題式服務，機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。星宇航空則是與PEANUTS史努比SNOOPY聯名主題航班，旅客從報到櫃檯開始，即有史努比相伴，包括印上角色們在認真作畫的登機證、行李牌；走進機艙內豪華經濟艙及經濟艙的耳機包裝袋；用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上史努比造型設計，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。除了推出系列機上服務用品外，機上免稅商品及星宇小舖也陸續推出獨家設計聯名週邊商品，包括PEANUTS X STARLUX 聯名款LOQI 春捲包二入組 、CASETiFY PowerThru MagSafe 行動電源、飛行飄帶三入組等。甚至7-11全台門市也販售「第二波星宇航空X史努比聯名」全店精品活動，全新系列周邊開發超過40款單品，包括公仔冷飲杯、陶瓷碗、28吋大尺寸行李箱，最低加價購只要299元起。The Pokémon Company 則是從2022年開始攜手華航，無償授權中華航空公司，並負擔彩繪施工費用，推出「皮卡丘彩繪機 CI」，機身有11隻經典寶可夢角色，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。此外，登機證、行李吊牌也通通有寶可夢身影，機上備品包含枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋、綜合果豆等，包裝也都變身超可愛的皮卡丘。另有皮卡丘彩繪機CI模型機、皮卡丘彩繪機CI旅行托特包等周邊商品。