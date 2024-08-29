LINE Keep沒存檔沒救了？官方最後救援方式出爐　期限只到11/28

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▲可以透過LINE系統「申請LINE Keep 備份」，申請備份後大約2週可收到系統回覆。（圖／翻攝官網）

LINE的「LINE Keep」雲端空間已經在昨（28）準時下架，之後只能使用「LINE Keep 筆記」。但如果「LINE Keep」內有資料來不及下載，除了可以使用電腦版撈看看，被認為是LINE旗下實用功能之一的LINE Keep，即便網友超努力挽回，但官方已經狠心的在8月28日下午1點結束服務。原本主頁上的Keep標籤雖然還有保留，但點擊後會直接進到「LINE Keep 筆記」聊天室。如果有檔案來不及下載，官方釋出最後的解套方式。可以透過客服申請LINE Keep備份， 申請備份期間為即日起到11月28日，申請過後，用戶可以在下載期限2024年12月28日內備份原本Keep資料，可下載的資料包含：文字、連結、圖片、影片、音訊、檔案。但檔案超過50MB以上，設有下載期限的資料等可能無法下載。申請備份後大約2週左右可收到資料下載說明的系統回覆，會透過官方帳號「Service Message」通知用戶，但也可能會出現系統無法取得資料的狀況。不管如何，如果真的有資料想取回，這次應該就是最後挽回的機會了。LINE 主頁→右上「設定」→「最新資訊」→「Keep結束提供服務及相關備份說明」→點擊藍色字樣的「申請備份」，依序填入資料即可完成申請。類似私人聊天室，可以在所有聊天室內長按該則訊息，即可出現「Keep筆記」，按下之後就會直接秒傳到「Keep筆記」，最大的好處就在於能減少錯頻的困擾。但無法建立記事本和相簿是死穴，且到目前為止官方依舊無法提供明確的儲存期限，因此如果有照片或是資料要備份，建議直接下載到手機裡面會比較安心。