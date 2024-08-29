起底應曉薇昔「街友潑水」說　他嘆：永遠不忘當時憤怒及無力

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檢廉偵辦京華城案，昨天兵分48路搜索、約談國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，檢察官今（29）日凌晨將應曉薇聲請羈押禁見。對此，民進黨立委洪申翰感嘆，他懶得落井下石，但他永遠也不會忘記，當年聽到應曉薇那句「往遊民身上潑水就有獎金」時的憤怒。台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談前副市長彭振聲等相關人士說明；檢察官今天凌晨認為應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪，有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。對此，洪申翰在臉書表示，懶得落井下石，但他永遠也不會忘記，當年聽到應曉薇那句「往遊民身上潑水就有獎金」時的憤怒、無力，還有感受到的人性崩塌。萬華艋舺公園時常聚集街友，台北市政府2011年為了驅趕公園的街友，在寒冷冬天用噴水的方式將公園噴濕，應曉薇當年也拋出「要對著街友潑水，可以發獎金」一席話，引起人權團體強力抨擊，應曉薇當時淚訴澄清，水並沒有灑在遊民身上，是質詢內容被斷章取義。