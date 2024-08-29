名家論壇》賈程年／賴清德的第一百天

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總統賴清德上任滿百日，除了臉書發文外，沒有任何重大宣示或記者會，就這樣低調滑過去。如果不說，應該沒有多少人知道賴清德已經上任滿一百天了。對照之前馬英九、蔡英文上任百日遭遇人民上街怒吼、抗議，賴政府執政彷彿一切安好，皇城內一片祥和。然而，事實真是如此嗎？讓我們先回顧一下，2008年馬英九以765萬多票，58%的得票率贏得中華民國總統。但就職百日時，包括本土社團、獨派在內的綠營團體，發動了「護主權，顧腹肚，要陽光」示威遊行，數萬人上街要求政府退稅，穩定物價；堅持主權，保護台灣；通過陽光法案，達到政治清明。時任民進黨主席的蔡英文也在抗議行列中，她說：「馬英九政府執政百日的成績不理想，否則不會有這麼多人走上街頭。」上任百日，馬政府就面臨綠營及獨派排山倒海的批判及質疑，尤其是在國家主權立場上的擔憂。馬英九一上任就被嗆，這也埋下了後續藍綠兩黨持續對抗，難以和解的政治分野。到了2016年政黨輪替，蔡英文以689萬多票，56%的得票率贏得總統大選。藍天變綠地，加上主張台獨的民進黨上台，讓外界頗為擔憂，從而開始一連串的意外，雄三飛彈誤射漁船、陸客團火燒車，加上華航罷工、年金改革、一例一休，到立院通過不當黨產處理條例、成立不當黨產處理委員會，加深藍綠衝突，引爆軍公教極度不滿，開始集結走上街頭、進行長時間的街頭抗爭。蔡英文第一任有好長一段時間，總統府周邊都是用拒馬、鐵網圍住，蔡英文走到哪、拒馬圍到哪，走到哪都有民眾嗆聲，那時候只要蔡英文一有公開行程，維安都特別緊張，隔絕民眾，深怕遭到鬧場。說實在的，蔡英文百日走得艱辛，但她大刀砍向軍公教同時，也用黨產會牽制住國民黨，削弱其抗爭力道，同時爭取綠營基本盤認同。到了2024，賴清德以558萬多票，40%的得票率贏得選舉。相較於前兩任總統，賴清德得票數更少、得票率更低，社會支持度沒有馬、蔡來得有底氣，大家對他的疑慮也很深，但上任百日卻沒有遭遇任何抗議，就連質疑的聲浪都消失，面對朝小野大，這樣的狀況真的很神奇。百日的賴清德臉書文提到家中有了新成員「斑斑」，是一隻行動不便的狗狗，然後說到在巴黎奧運奮戰不懈的國手表現令人敬佩，再用動畫帶出這段故事，說第一個100天只是起點，期待攜手走過未來很多個100天。外界想問的是，這一百天賴清德除了養狗跟看奧運比賽外，到底做了哪些事情。不見大破大立，也沒有大刀闊斧，只有三個陳義過高的委員會，賴清德的百日真的再平淡不過，但為何不見人民或社團反彈，就連民調做起來也有40%滿意度，與蔡英文的39%及馬英九的41%比起來差距不大，為甚麼？是民眾對賴清德期待本就不高呢？還是人民對誰執政已經不抱任何期待？細看賴清德的行程，不難發現他「重外交、輕內政」的傾向，以行程的比重來看，他接見國外的訪賓次數遠超過他視察國內建設的次數，在賴政府的眼中，宣傳國外政府代表或友人支持台灣地位的重要性遠大於實際把精力及預算投入在基礎建設及改善民生經濟上。或許，整肅貪腐是他的霹靂手段之一，放手讓檢調把多年的弊案一次掀開，藍綠白都辦，顯示他肅貪的決心。當我們看到包括鄭文燦、高虹安、周典論、楊文科、林宜瑾以及接下來的柯文哲，陸續遭到檢調廉查察之時，外界關注的焦點便從施政的好壞轉移到貪污的程度上。更不用說民眾黨爆發假帳風波及一連串金錢醜聞，早就重擊除了藍綠之外的第三勢力，此時誰還有精力對賴政府發起抗爭。於是乎，賴清德的第一百天就在柯文哲人設崩解、京華城弊案疑雲以及鄭文燦重金交保中度過了，只不過面對兩岸情勢一觸即發、能源短缺及核能議題、勞健保等年金虧損、詐騙案件層出不窮、黨內桃花滿天飛等問題，賴清德還能靠「外部因素」蒙混多久，就不得而知。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com