道奇強投山本由伸睽違逾2個月復出！復健賽投2局　挨特大號全壘打

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MLB美國職棒洛杉磯道奇「日籍最強投」山本由伸，，本場比賽他表現得可圈可點，主投2局被敲1支安打，這支安打就是1支特大號的陽春彈，丟掉1分，最快球速則來到95.7英哩（約154公里）。日籍強投山本由伸休賽季離開效力已久的日職歐力士猛牛，赴美挑戰大聯盟殿堂，而他也跟隨著大谷翔平的腳步，而山本由伸日前在6月15日（台灣時間16日）對戰堪薩斯皇家的比賽中，因右上臂緊繃關係，僅投2局用了28球之後，便緊急退場，他也立刻接受檢查，如今山本由伸在休養超過2個月之後，今日總算迎來傷癒後的首場復健賽，在3A面對遊騎兵隊。山本此戰開賽順利解決了前2名打者，，但山本很快就回穩，並讓下一名打者擊出三壘滾地球出局，僅失1分完成這個半局的投球。2局下山本由伸續投，他則沒讓對手站上壘包，投出三上三下。，他也將繼續調整一段時間，期望在例行賽將近尾聲時能夠歸隊。