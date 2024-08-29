道奇強投山本由伸睽違逾2個月復出！復健賽投2局　挨特大號全壘打

MLB美國職棒洛杉磯道奇「日籍最強投」山本由伸，6月中旬因右臂傷勢關係進入到傷兵名單，在休養超過2個月之後，山本今（29）日總算傷癒復出，並在3A出戰復健賽，本場比賽他表現得可圈可點，主投2局被敲1支安打，這支安打就是1支特大號的陽春彈，丟掉1分，最快球速則來到95.7英哩（約154公里）。
山本休賽季與道奇簽超級大約 總金額超過百億新台幣
日籍強投山本由伸休賽季離開效力已久的日職歐力士猛牛，赴美挑戰大聯盟殿堂，而他也跟隨著大谷翔平的腳步，與道奇簽下一份為期12年總價3.25億美元（約新台幣103.85億元）的超級大約，合約當中並包括2次跳脫的機會。
山本6月中旬不慎傷到右肩 睽違逾2個月傷癒復出
而山本由伸日前在6月15日（台灣時間16日）對戰堪薩斯皇家的比賽中，因右上臂緊繃關係，僅投2局用了28球之後，便緊急退場，他也立刻接受檢查，診斷後發現是右肩旋轉肌腱發炎，隨即進入傷兵名單。
如今山本由伸在休養超過2個月之後，今日總算迎來傷癒後的首場復健賽，在3A面對遊騎兵隊。山本此戰開賽順利解決了前2名打者，但面對第3棒打者Blaine Crim，一顆94.4英哩速球則是被逮中，形成中外野440英尺超大號陽春砲，但山本很快就回穩，並讓下一名打者擊出三壘滾地球出局，僅失1分完成這個半局的投球。
2局下山本由伸續投，他則沒讓對手站上壘包，投出三上三下。總計本場比賽山本合計主投2局，共用了31球，當中有23顆好球，好球率相當不錯，並飆出2次三振，失掉1分，最快球速來到95.7英里（約154公里），他也將繼續調整一段時間，期望在例行賽將近尾聲時能夠歸隊。
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日籍強投山本由伸休賽季離開效力已久的日職歐力士猛牛，赴美挑戰大聯盟殿堂，而他也跟隨著大谷翔平的腳步，與道奇簽下一份為期12年總價3.25億美元（約新台幣103.85億元）的超級大約，合約當中並包括2次跳脫的機會。
山本6月中旬不慎傷到右肩 睽違逾2個月傷癒復出
而山本由伸日前在6月15日（台灣時間16日）對戰堪薩斯皇家的比賽中，因右上臂緊繃關係，僅投2局用了28球之後，便緊急退場，他也立刻接受檢查，診斷後發現是右肩旋轉肌腱發炎，隨即進入傷兵名單。
如今山本由伸在休養超過2個月之後，今日總算迎來傷癒後的首場復健賽，在3A面對遊騎兵隊。山本此戰開賽順利解決了前2名打者，但面對第3棒打者Blaine Crim，一顆94.4英哩速球則是被逮中，形成中外野440英尺超大號陽春砲，但山本很快就回穩，並讓下一名打者擊出三壘滾地球出局，僅失1分完成這個半局的投球。
2局下山本由伸續投，他則沒讓對手站上壘包，投出三上三下。總計本場比賽山本合計主投2局，共用了31球，當中有23顆好球，好球率相當不錯，並飆出2次三振，失掉1分，最快球速來到95.7英里（約154公里），他也將繼續調整一段時間，期望在例行賽將近尾聲時能夠歸隊。