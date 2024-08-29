陳世凱接交通部長　林沛祥替王義川抱屈：雖有闖紅燈但行政經驗足

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行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長。對此，國民黨立委林沛祥今（29）日認為「用人不合格」，更直指陳世凱以前做過台中市議員，時任的台中市交通局局長王義川，似乎可能比他更合格，更不忘偷臭王義川有「闖紅燈」，但是至少他的行政經驗還是比陳世凱來得夠。林沛祥指出，用人有兩種，一種叫做用人為才，另外一種叫做用人為親，如果陳世凱真的當上這一次的交通部部長，「那我認為賴清德總統這是一次不合格的用人方式。」林沛祥直指，因為不管在學歷、經歷、專長跟行政經驗上面，陳世凱都不夠資格做交通部部長，尤其是在0403大地震之後，花東的交通急需恢復，而各方面的交通議題百廢待興的時候，更需要一個有經驗的部長，相對來講，不是一個連外人都看都知道是一個免洗筷般的部長。林沛祥也提到，而另外一方面，自己也蠻替執政黨內其他專業人士叫屈，像是陳世凱以前做過台中市議員，那時任的台中市交通局局長王義川，似乎可能比他更合格，雖然說王義川有「闖紅燈」，有這個度量衡上的一些疏失，但是至少他的行政經驗還是比陳世凱來得夠。