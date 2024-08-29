明天開學注意！腸病毒、流感、黴漿菌大亂鬥　醫：7疾病將達高峰

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▲開學之後，各種病毒從中秋連假開始將會是一波考驗，直到秋冬季，家長都應時刻關注孩子的身體狀況。（圖／NOWnews資料照）

▲腸病毒在開學前就已經流行，開學後可能會再掀高峰，醫師強調，最好的預防還是勤洗手。（示意圖／Pexels）

▲流感在過去一年始終沒有明顯退燒，時序進入秋冬，民眾務必讓孩童施打流感疫苗。（圖／衛生局提供）

▲開學季各式病毒發威，若擔憂孩子被感染，在相對密閉的空間戴上口罩還是一大良策。（示意圖／取自photoAC）

明天（8月30日）開學日，是國小、國中、高中學生結束暑假、正式開學，過敏專科及兒科專科醫師王韋力表示，從，提醒家長，開學後包括」等，預期都將進入一波高峰，「中秋連假開始將會是一波考驗，直到秋冬季，家長都應時刻關注孩子的身體狀況。」王韋力指出，面對開學後的病毒威脅，若孩子已經有明顯發燒或身體不適，務必請病假休息，若感冒症狀較輕微，也應戴上口罩，家長也要叮囑孩子「，以免口乾舌燥，導致口腔粘膜保護力降低，更是預防腸病毒的重要手段，畢竟暑假期間，在家中許多習慣會不同，此外，⚠️衛福部疾管署表示，上週（8/18至8/24）腸病毒門急診就診共有1萬3701人次，比上升5.8%；王韋力說明，春季有明顯趨緩的腸病毒，在8月幼稚園開學後個案多了不少，並以「克沙奇A型」為流行大宗，王韋力指出，，無論是在上廁所前後、用餐前後，學校也要使用濃度500ppm的消毒水清潔環境，以往腸病毒在開學後都會來一波爆發，疾管署也示警，開學後需要注意學童間的密切互動，家長、老師們應盡力降低腸病毒傳播風險。⚠️王韋力提及，流感以往是秋冬的病毒，但從去年秋冬一路到今年暑假，都還是有幾波案例爆發潮，開學之後又準備要施打流感疫苗，醫師擔心會再有一波確診潮，，防護力可達7至8成，公費疫苗大約10月開打，自費則是9月底。呼吸道融合病毒（RSV）藉由飛沫、接觸傳染，因此校園內的門把、玩具、按鈕等物品都可能沾染病毒，王韋力說明，，但RSV主要對年齡更小的幼兒園學童影響較大，重症機率較高，年紀越大的孩子，症狀就會叫類似一般感冒。⚠️黴漿菌又稱「會走路的肺炎」，形容患者不會意識到自己生病，王韋力表示，黴漿菌在8月初幼兒園開學時，數量也有變多；高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，黴漿菌主要喘染途徑就是飛沫傳染，包括咳嗽、打噴嚏等都容易傳遞病毒，提醒家長，務必特別留意孩童身體狀況，新冠肺炎部分，王韋力指出，今年臨床的觀察來看，，推測是新冠已經變成類似感冒的病毒，小朋友平時較常有感冒狀況，身體反而更能及時對「比較弱的病毒」做出應對；不過疾管署仍提醒，新冠目前仍處於流行期，且重症及死亡病例數不少，還是要留意重症風險。