影／史上最萌！大谷翔平帶愛犬Decopin開球　網：技術跟爸爸一樣

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（29）日在主場對上巴爾的摩金鶯，賽前大谷翔平帶著愛犬「Decopin」參與開球儀式，大谷將Decopin抱往投手丘，並叫Decopin耐心等待，隨後大谷蹲在打擊區後方，Decopin咬著球向大谷狂奔，完成開球儀式，大谷也用零食獎勵Decopin，全場球迷都被Decopin的魅力所融化。
大谷和Decopin的搖頭娃娃夜 開球儀式萌翻全場
今日的比賽是大谷和愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，因此道奇球團也特意邀請大谷和Decopin進行開球儀式，這也是Decopin首次在大型場合亮相，跟以往過去看到的照片相比，Decopin長大不少，也引來網友留言，「Decopin長大變好可愛！」「Decopin的棒球技術跟爸爸差不多！」
大谷在去年奪得美國聯盟年度MVP後與MLB節目主持人現場連線，當時大谷身邊就坐著Decopin，那也是Decopin第一次在世人面前亮相，Decopin是科克爾犬，科克爾犬是產自荷蘭的獵犬，屬於稀有犬種，當時還在日本引起一陣轟動，寵物店詢問科克爾犬的民眾暴增不少。
今年明星賽走紅毯時，大谷也特意將Decopin的圖案，繡在西裝的內襯裡，當時引發網路一陣討論，當時也有媒體問說怎麼沒帶Decopin走紅毯，大谷笑說：「因為上廁所不方便」，而明星賽紅毯大谷和妻子田中真美子一起參與，讓網友大讚大谷真是「愛狗又愛家」的新好男人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日的比賽是大谷和愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，因此道奇球團也特意邀請大谷和Decopin進行開球儀式，這也是Decopin首次在大型場合亮相，跟以往過去看到的照片相比，Decopin長大不少，也引來網友留言，「Decopin長大變好可愛！」「Decopin的棒球技術跟爸爸差不多！」
大谷在去年奪得美國聯盟年度MVP後與MLB節目主持人現場連線，當時大谷身邊就坐著Decopin，那也是Decopin第一次在世人面前亮相，Decopin是科克爾犬，科克爾犬是產自荷蘭的獵犬，屬於稀有犬種，當時還在日本引起一陣轟動，寵物店詢問科克爾犬的民眾暴增不少。
今年明星賽走紅毯時，大谷也特意將Decopin的圖案，繡在西裝的內襯裡，當時引發網路一陣討論，當時也有媒體問說怎麼沒帶Decopin走紅毯，大谷笑說：「因為上廁所不方便」，而明星賽紅毯大谷和妻子田中真美子一起參與，讓網友大讚大谷真是「愛狗又愛家」的新好男人。