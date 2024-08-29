影／史上最萌！大谷翔平帶愛犬Decopin開球　網：技術跟爸爸一樣

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▲大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平與愛犬Decopin完成史上最萌開球。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（29）日在主場對上巴爾的摩金鶯，賽前大谷翔平帶著愛犬「Decopin」參與開球儀式，今日的比賽是大谷和愛犬Decopin的搖頭娃娃之夜，大谷在去年奪得美國聯盟年度MVP後與MLB節目主持人現場連線，當時大谷身邊就坐著Decopin，那也是Decopin第一次在世人面前亮相，Decopin是科克爾犬，科克爾犬是產自荷蘭的獵犬，屬於稀有犬種，當時還在日本引起一陣轟動，寵物店詢問科克爾犬的民眾暴增不少。今年明星賽走紅毯時，大谷也特意將Decopin的圖案，繡在西裝的內襯裡，當時引發網路一陣討論，當時也有媒體問說怎麼沒帶Decopin走紅毯，