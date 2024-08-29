公部門暑期工讀成果發表　黃偉哲盼青年畢業後台南落地生根

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▲黃偉哲期盼市府團隊將青年創意融入市政推動中。(圖／南市府提供)

台南市政府今（29）日舉辦「公部門暑期工讀計畫」成果發表，市長黃偉哲表示，這次暑期工讀讓學生有機會了解公部門的行政運作，對市府而言，則能接觸到新一代的新觀點。他希望學生未來無論實習或就學，都能與原來的工作機關保持聯繫，並鼓勵青年學子畢業後留在台南工作，共同建設家園。也期盼市府團隊將青年創意融入市政推動中。今年的暑期工讀計畫涵蓋了勞工局、衛生局、文化局、區公所等多個單位共有28組來自各單位的學生參與競賽，現場展示暑期工讀的成果，推出的主題包括觀光行銷、圖書推廣、市集籌辦、公民參與、勞工法令推展、原住民族文化推廣等。這些專案計畫展現了各單位的特色，也讓學生更深入認識家鄉的文化。勞工局長王鑫基表示，公部門暑期工讀對學生而言，是結合學習與實踐的寶貴經驗。透過勞工局安排的職業安全、簡報製作、CPAS職涯測驗等訓練，學生在工讀期間培養了工作態度、人際互動、團隊合作、簡報表達及活動行銷等技能，為將來進入職場做準備。此外，噍吧哖事件紀念園區的「噍吧哖事件紀念園區推廣暨台南淺山故事探索計畫」透過社群平台推廣、活動規劃、闖關遊戲開發、文史旅行設計等，增加青年對地方的認同感，活絡當地文化觀光與旅遊形象。原住民族事務委員會的「文藝薪傳─原住民族地方文化館人才培育及實踐計畫」，透過文化特展、館外策展、研習課程等，推廣青年對原住民族文化的認識，引導學生理解原住民文化資產保存的重要性。