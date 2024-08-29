出道8年韓團NCT的5件事！泰一涉性犯罪遭退團　曾獲金氏世界紀錄

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▲NCT的泰一作為組合中年紀偏大的成員，過去是成熟穩重代表，想不到竟涉入性犯罪事件。（圖／泰一IG）

▲NCT WISH作為NCT最後一個推出的子團體，成員年紀較輕，且日本籍居多。（圖／NCT WISH臉書）

▲除了泰一以外，前成員Lucas、將太郎、成燦（左至右），也陸續退出NCT，但都持續在演藝圈發展。（圖／粉絲團IG、官方帳號）

▲泰一IG粉絲增長速度曾獲金氏世界紀錄，目前仍有525萬粉絲追蹤他。（圖／泰一IG）

▲NCT 127曾拿過MAMA最佳新人男子組合，上個月才剛推出新專輯《WALK》（圖／NCT 127臉書）

▲NCT DREAM所舉行的《THE DREAM SHOW2》世界巡迴演唱會，據傳進帳92億韓幣。（圖／NCT DREAM臉書）

韓國男團NCT（Neo Culture Technology）近日因成員泰一涉入性犯罪事件遭退隊一事，再度受到關注。事實上，NCT從2016年出道至今，除了爭議事件外也創造不少音樂上的成就，包含剛出道就奪MAMA最佳新人獎、分隊演唱會銷量破億等，每每推出新專輯都有許多國際粉絲關注。《NOWnews今日新聞》就為您整理出關於NCT的5件事，帶大家一同認識這個成立超過8年的KPOP熱門男團。NCT創團秉持無限擴增概念，主團體2016年推出後，第一個分隊在4月9日正式亮相，成員不固定，會隨時變動。同年7月7日又推出子團體，包含已退團的泰一及暫停活動的昀昀，一開始是9人團體，成員固定，主要於韓國進行活動，團名中127的數字代表的就是首爾經度線。2016年8月25日，子團體也跟著出道，跟NCT 127有兩名團員重疊，分別是Mark、楷燦，以7人形式活動；團名想表達的是給青少年帶來夢想和希望，並給成人帶來治癒的感覺。2019年1月17日NCT又推出中國小分隊，共含7名成員，其中一名成員昀昀原先是以子團體NCT 127出道，為了專注中國的演藝活動，遂暫停NCT 127的活動，改以威神V成員進行宣傳。2023年4月17日，NCT也將3名成員道英、在玹、廷祐獨立拉出來，再組成子團體，直接拿3人名字的第一個字「道在廷」取名DOJAEJUNG。最後一個子團體，在2024年2月21日亮相，主要進行日本活動，共包含6名成員。WISH則寓意成員們和粉絲們的願望相結合。NCT成員人數眾多，來來去去的人也不少。除了昨（28）日爆出因涉及性犯罪遭調查的30歲成員文泰一遭到退團以外，去年5月24日，SM娛樂公司也宣布韓國籍成員成燦、日本籍成員將太郎退出NCT。成燦、將太郎在同年9月4日才以RIIZE成員身分再次出道。另外，原先在中國組合威神V（WayV）的香港籍成員Lucas（黃旭熙），在2021年遭爆私生活不檢點，和多名女粉絲發生感情、金錢糾紛，被暫停所有活動，沉寂兩年後，Lucas在去年5月10日宣佈退出NCT及WayV，今年2月才成立自己的新工作室，陸續發布個人紀錄片、單曲，繼續闖蕩演藝圈。在爆出捲入性犯罪案件以前，今年30歲的泰一作為SM的資深練習生，跟著組合NCT U在2016年就出道，原本前途備受看好的他，同時也是NCT 127的成員之一。在2017年8月，他曾和團員泰容、道英共同演唱熱門韓劇《School 2017》（學校2017）的OST〈Stay in My Life〉，廣為人知。2021年7月6日，文泰一以用戶名@mo.on_air開通Instagram帳號，在發布第一篇貼文後僅1小時45分鐘，就獲得100萬粉絲追蹤，創下IG關注人數最快突破100萬的新紀錄，還被列入金氏世界紀錄（Guinness World Records）。但該紀錄隨後被防彈少年團（BTS）成員金泰亨（V）以45分鐘的速度打破了。NCT作為SM娛樂主打的男團之一，6個分隊推出的單曲、專輯數量龐大，而其中最讓印象深刻的就是第一個團體NCT U的出道曲〈The 7th Sense〉，該單曲官方MV播放次數在YouTube累計突破1.2億，相當驚人。當年NCT U也憑藉該首出道曲，獲得亞洲模特盛典（Asia Model Awards）2016年歌手部門新人獎。同年推出的第二個子團體NCT 127也同樣十分火紅，出道曲〈Fire Truck〉MV播放次數累計至今達4386萬次，2016年NCT 127也獲得Mnet亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards，又稱MAMA大獎）頒發最佳新人男子組合獎，聲勢難擋。NCT 6個子團體出道以來舉辦過破百場演唱會，其中由子團體NCT DREAM所舉行的《THE DREAM SHOW2》世界巡迴演唱會，自2022年9月8、9日從韓國首爾起跑，到2023年底結束，一路唱到日本、印尼、泰國、英國、法國等10多個國家，吸引眾多粉絲前來朝聖。根據韓網統計，《THE DREAM SHOW2》演唱會共撈金92億韓幣（約新台幣2.1億元），是2023年韓國偶像演唱會票房收入中的第10名，雖然不如JYP男團Stray Kids的210億韓幣（約新台幣50億元）票房來得厲害，但作為NCT其中一個分隊，92億韓幣仍是非常可觀的進帳。