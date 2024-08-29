高鐵中秋疏運增加「第2波加班車共4班次」　8/31凌晨零時開放購票

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中秋節將至，儘管今（2024）年沒有連假，但仍有不少民眾規劃好出遊行程。為了因應旅客需求，台灣高鐵今（29）日宣布中秋疏運再加開第2波加班車，4班加班車自8/31（六）凌晨開放購票。中秋疏運為9/13到9/18間為期6天，期間共加開136班次列車，包含南下54班、北上82班，總計1082班次旅運服務。並已於8/16凌晨零時開放購票，根據高鐵官網熱銷車次公告顯示，9/13下午3點20分後的南下班次較為客滿，9/14中午前南下班次、9/17中秋節當日下午1點55分後北上班次皆較為熱銷。台灣高鐵表示，經檢視旅客需求及運能調度後，決定再加開4班次列車，包含南下2班、北上2班，加強服務返鄉及出遊旅客。再加開班車次在8/31凌晨零時起開放購票。加上加開班次後，中秋疏運期間共加開140班次列車，包含南下56班、北上84班，總計6天包含正班車，共提供1086班次列車服務。台灣高鐵表示，中秋疏運期間，部分班次自由座僅2節，包含9/13南下之1337、1173車次；9/15北上的1336車次，9/17北上的1336、1698、1296車次，抵達端點站時間將超過凌晨零時，最晚至晚間0時30分抵達端點站，提醒搭乘這6班次旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。