京華城沈慶京指控郝柯市府官員索賄！蔣萬安下令政風處調查

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京華城案持續延燒，檢廉昨日搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京住處等地，並傳喚約談沈慶京等人。今（29日）清晨依貪污之違背職務收賄罪將北市議員應曉薇、沈慶京以及助理吳順民聲押禁見。沈慶京則發出聲明反控郝市府、柯市府期間都有官員向他索賄，該查的是貪瀆的公務員。對此，台北市長蔣萬安今日表示，他已要求政風主動去調查釐清，全案都已經進入檢方的偵辦，市府也會全力的來配合，希望能夠釐清事實、還原真相、毋枉毋縱。北市政風處昨日回應表示，請威京集團具體指名道姓，或於檢察官偵查過程逕為告發，必將配合及協助檢察官蒐整資料，依法辦理，絕不寬貸。蔣萬安今日上午出席台北市勞動大學啟動記者會，並接受聯訪。針對沈慶京點名說從郝市府到柯市府都有官員索賄，他已經要求政風主動去調查釐清，全案都已經進入檢方的偵辦，市府也會全力的來配合，希望能夠釐清事實、還原真相、毋枉毋縱。媒體詢問傳出檢調可能進一步會來約談市府的官員，蔣萬安說，市府立場就是非常一致，就是全力來配合檢調的偵辦，希望儘快釐清事實、還原真相、毋枉毋縱。媒體詢問都發局長王玉芬曾經有被詢時就說過，如果京華城這邊涉及不法覺得要停工，蔣萬安表示，「所以事實到哪我們就會處理到哪，所以我們會持續密切關注整個案情的發展及後續，一切一定依法辦理。」針對民眾黨主席柯文哲傳出要請假黨主席，媒體問對於案情能夠止血嗎？蔣萬安表示，面對外界的質疑，態度就是把事情說清楚，還原事實。