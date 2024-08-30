京華城案聲押沈慶京、應曉薇　趙少康：柯文哲風險也滿大的

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台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及之京華城案，國民黨籍台北市議員應曉薇涉嫌收賄近千萬元，協助京華城放寬容積率，而沈慶京關說並施壓市府，因此在凌晨聲押應曉薇及威京集團主席沈慶京。資深媒體人趙少康今（29日）更稱，既然副市長也被約了，被限制出海、限制住居，沈慶京、應曉薇也被聲押，柯文哲風險滿大的。趙少康表示，沈慶京說郝市府與柯市府都有官員透過律師去索賄，那就公布是誰。媒體報導，應曉薇涉嫌收了威京集團慶千萬元「公關費」，才去召開公聽會等，沈慶京就交代清楚，應曉薇的錢是哪裡來的？趙少康接著說，這個案子一般人就看就知道有問題，郝龍斌時期固守了8年的392％容積率，到柯文哲時期就變560％，甚至到840％，這中間郝龍斌就沒有監委的壓力嗎？應曉薇就沒給郝龍斌壓力嗎？議員施壓，市長可以不聽，為什麼郝龍斌能堅守，柯文哲不能？趙少康表示，現在沈慶京和應曉薇都被聲押，那接下來是誰？副市長、沈慶京等人都被約談後，接下來理論上就該約談柯文哲才對。至於柯文哲會不會被收押，不知道，就看柯文哲跟沈慶京之間到底有沒有關係？還是柯文哲跟沈慶京沒有關係，純粹是應曉薇施壓？「我是不相信啦！」趙少康更質疑，柯文哲有沒有去干涉都市審議委員？柯文哲有沒有去陶朱隱園？和沈慶京有沒有對價關係？這次選舉柯文哲有很多匿名捐款，其中有沒有財團捐的？這都要查清楚。「柯文哲，我現在看來，風險滿高的！」