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玄彬遭權力慾望吞噬！《韓國製造》對抗正義檢察官鄭雨盛

記者黃雅琪／綜合報導

▲玄彬（左圖）主演《韓國製造》，飾演遭權力慾望吞噬的男人，對抗正義檢察官鄭雨盛。（圖／Disney+）
▲玄彬（左圖）主演《韓國製造》，飾演遭權力慾望吞噬的男人，對抗正義檢察官鄭雨盛。（圖／Disney+）
由玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚韓劇《韓國製造》（暫譯），於今（29）日宣布將於2025年在Disney+ 獨家播出！玄彬將化身被財富和權力慾望所吞噬的男人，對抗鄭雨盛飾演的正義檢察官，更延攬《南山的部長們》、《萬惡新世界》導演禹民鎬、並由Hive Media Corp監製，成為2025年最受期待的話題韓劇。

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由玄彬、鄭雨盛兩大男神夢幻聯動，主演犯罪驚悚韓劇《韓國製造》，將在劇中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》故事設定在動盪的1970年代，講述被財富和權力慾望所吞噬的男人冀兌，和信念堅定的正義檢察官健榮之間的故事。這兩個人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件。

▲玄彬全新犯罪驚悚韓劇《韓國製造》，將化身深陷於財富和權力慾望的角色。（圖／Disney+）
▲玄彬全新犯罪驚悚韓劇《韓國製造》，將化身深陷於財富和權力慾望的角色。（圖／Disney+）
《韓國製造》由曾出演《愛的迫降》、《機密同盟》的玄彬飾演「冀兌」，演出《12.12：首爾之春》、《獵首密令》的鄭雨盛則飾演「健榮」，並由曾打造《寧靜海》、《母親》的朴銀嬌擔任編劇，執導過《南山的部長們》、《萬惡新世界》的禹民鎬擔任導演，以及Hive Media Corp監製。

《韓國製造》將加入Disney+龐大的亞太區作品陣容，2024年Disney+ 將持續推出一系列備受期待的韓劇作品，包括：《暴君》、《揭密最前線》、《首爾破笑組》、《江南B-Side》、《照明商店》，此外於2025年更將推出《暴風圈》（暫譯）、《下流大盜》（暫譯）、以及《血謎拼圖》（暫譯）等新作。

▲鄭雨盛主演《韓國製造》，飾演正義檢察官。（圖／Disney+）
▲鄭雨盛主演《韓國製造》，飾演正義檢察官。（圖／Disney+）

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