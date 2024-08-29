林依晨喊「成都人」遭炎上！曾坦言不想再當零負評：來點不同的

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▲林依晨（左）在陸綜節目舉手高喊「我是成都人」，令台灣粉絲心碎。（圖／微博）

▲林依晨因一句「我是成都人」人設大翻車，維基百科被改成「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。（圖／維基百科）

台灣演員林依晨近日到大陸錄製真人秀《心動的信號第7季》，她在節目中高喊「我是成都人」，令不少台灣粉絲失望直呼林依晨從「零負評女神」變「成都女神」。而先前她在雜誌受訪時的片段也遭挖出，林依晨表示：「本人一直都不想被冠上『零負評女神』封號，應該要來點不同的才好」。41歲金鐘視后林依晨出道多年，擁有「零負評女神」的美稱，近期登上中國真人秀節目《心動的信號7》擔任嘉賓，節目上林依晨一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」，接著進一步解釋「爺爺是成都人」，因此對於鄉音感到十分親切。影片曝光後立刻引發台灣粉絲不滿，社群平台上罵聲一片，林依晨的IG也遭粉絲灌爆直罵：「回成都去吧，你別住在台灣了。」、「收回妳的零負評！現在負很多分了」、「天吶超衝擊」，甚至有人至林依晨的維基百科將「早年及教育」欄目改成「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。事實上林依晨先前接受雜誌採訪時就曾提到，本人一直都不想被冠上「零負評女神」封號，如果是自己可以決定的活動，便會主動要求拿掉這個形容：「感覺是時候把這個頭銜拿掉了，即使是新的標籤也好，應該要來點不同的才好」。同時林依晨也坦承自己有叛逆一面，她認為：「人本來就沒有全然的好與壞，那些好人或壞人的定義，都是別人給的。」她表示，即使在人良善中，也會有所謂的灰色地帶。