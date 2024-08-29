美Fed降息前！搶搭美元高息末班車　定存年利率最高還有10%

我是廣告 請繼續往下閱讀

市場預期美國聯準會（Fed）將於今（2024）年9月啟動降息，雖然美元轉弱，但不少人仍想在降息前先鎖住高利，搶存美元定存。國內銀行也持續推出美元高利定存方案，有銀行祭出7天期年息10%，1個月期最高有8%，3至6個月期年利率5%至7%。由於各銀行仍有起存門檻及時間等限制，未到期提前解約將不適用優惠利率，建議投資人評估比較後，再選擇最適合自己的方案，並留意匯兌風險。凱基銀行即日起至9月底，提供美元7天期年息10%，起存只要1000美元，另也提供3個月、6個月定存方案，3個月期年息5.3%、6個月也有5%。如果是財富管理新戶，可再加碼，3個月期年息5.6%、6個月5.3%，起存5千美元，透過行動銀行APP、客服、分行都可以辦理。聯邦銀行至今年底，1個月期美元定存年息也有8%，單筆起存100美元、每人最高限額2000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。滙豐銀行則針對高資產客戶或是往來資產逾3000萬元以上等客戶，至9月30日祭出3個月期年息6%至7%，單筆最低承作金額3萬美元。另針對運籌理財One能戶以及卓越理財客戶，推出7天期7%高利美元定存專案，單筆最低承作金額3萬美元，至9月30日止。元大銀行至9月底也推出「盈在美利」美元定存專案，透過個人網銀或行動銀行，以新臺幣結購1000美元以上定期存款，即可享有3個月5.2%、6個月5.1%的優惠利率。這次活動特別針對專案期間首次於元大銀行開立外幣帳戶或持有元大證券存款帳戶的客戶，分行臨櫃辦理可提供最高5.4%的優惠利率。王道銀行至10月31日晚間8時止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額為美元300元，最高上限為美元5萬元，不限定存筆數，此案限新戶或舊戶的新資金參與；用戶申辦當下，帳戶內存款總餘額較今年3月29日日終存款餘額的新增存款，即為可參與此美元定存優惠專案的新資金。此外，至今年12月31日止，凡客戶自他行匯入美元至王道銀行，還可享每筆匯入匯款手續費5折優惠。遠東銀行至9月底也推出「金優利」美元定存快閃專案，只要資金符合條件並達到美元5萬元以上定存門檻，即可享有美元定存半年期5.25%的超優惠固定利率。永豐銀行至9月30日止，3個月期年利率有5.3%、6個月期5.15%的優惠利率，適用對象包含一般民眾與法人，同樣限定新資金以及臨櫃承作，起存門檻1萬美元起。台新銀行「好享利5外幣定存專案」提供6個月期美元專案，採階梯式利率，前3個月年息高達5.6%、第4至6個月年息5%，平均年息達5.3%，但活動總額有限且至明日截止。