下星期接交通部長！卓榮泰大讚「能力足夠」　陳世凱設下3期許

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交通部前部長長李孟諺因捲入桃色風波請辭，行政院長卓榮泰今（29）日例行院會中宣布，新任交通部長人選為政院發言人陳世凱接任，至於發言人遺缺，將由副發言人謝子涵暫代。卓榮泰在會中細數陳世凱優點，大讚他能因應交通部業務；陳世凱則許下三點期許，包含尊重專業、快速且用心學習、認真管理各部會的相關業務。行政院今舉行院會，卓榮泰在會中宣布，新任交通部長為陳世凱。卓表示，過去100天以來，他在行政院工作，與發言人關係最為密切，兩人看過每個現場、主持每場會議，他有很多與媒體、國人報告資料內容，事先準備都是來自發言人及新傳處同仁。桌榮泰提到，在凱米颱風後，很多交通設施、現場會勘及前後會議主持等，陳世凱都和他一起參與，因此陳也了解目前所遇到的種種問題，雖然很遺憾李前部長因個人因素無法在團隊，仍在李身上學習到對交通、問題的投入及解決方向。卓榮泰提到，這百天以來，陳世凱對他在工作上的協助，總統賴清德及他都認為，陳世凱能擔負起這樣工作；他進一步說，陳世凱在市議會服務多年，對地方交通事務很了解、熟悉，本身除了政治專長外，也有企業管理學習過程，一個部會重要的，就是對內部人員的知人善用及對業務高效率管理，陳有足夠能力、充分準備，可以因應交通部的業務，「由陳世凱帶領專業團隊，我們覺得適當、深具信心」。卓榮泰期許，陳世凱上任後能深入了解交通部各個業務及單位，讓國人看清楚他在這領域中，誠如擔任發言人角色上，傑出認真的表現，「對內得到同仁支持，對外推動業務」。針對相關人事程序，陳世凱回應，院會將按照程序走，預計下星期一會接任，至於發言人遺缺，卓榮泰也在努力徵詢，將由謝子涵暫代。對於新職位期許，陳世凱說，會有三個部分，第一，尊重專業、第二，快速且用心學習、第三，認真管理各部會的相關業務；他提到，交通部業務廣大，包含陸海空及事業單位，因此要認真管理。