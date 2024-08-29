輝達股價拖累黃仁勳概念股多數走跌！這5檔逆勢走揚　聰泰奔漲停

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被外媒與市場視做「全球最重要股票」（world’s most important stock）的輝達，最新一季財報亮眼、優於預期，卻無法成功打動市場。關注43檔「黃仁勳概念股」的表現，普遍開低走低，德律、立端、聯發科、欣興、聰泰逆勢上漲，其中，聰泰在開盤後不久亮燈漲停。黃仁勳在台灣所創造的驚奇，少不了帶動台廠供應鏈股價的漲勢，他在今年6月台大體育館的演講上，以台灣地圖為核心，曬出輝達在台的多家供應鏈夥伴與大學，隔日43檔明牌中有高達14檔亮燈漲停，曾被黃仁勳提及或與輝達有合作關係的台廠被外界稱作「黃仁勳概念股」。每每輝達發布財報，多達40檔的黃仁勳概念股都會成為市場關注焦點。此次輝達發布2025財年第2季度財報，成績優於預期，卻未能打動投資者，拖累股價收跌2%，盤後交易跌幅則超過8%。台北股市受到牽動，早盤跌逾300點，一度跌至22010點；權值王台積電大挫27元，觸及937元。黃仁勳概念股如研揚、宏碁、日月光投控、華擎、華碩、圓剛、艾訊、仁寶、台達電、益登等普遍走低，慧友、弘憶股、麗臺、廣達、緯創跌約2%以上，鴻海、技嘉、距大、英業達、迎廣、和碩則下跌1%。凌華、研華、勤誠、中光電、廣運、京元電、光寶科、神達、微星、宸曜、新漢、醫揚、所羅門、曜越多在平盤附近震盪。部分個股逆勢上揚，德律漲1%，立端上漲2%，聯發科、欣興則漲約3%。聰泰則在開盤後不久，直衝漲停板。深耕影像技術逾30年聰泰28日參加櫃買中心業績發表會，總經理林宏沛表示，公司攜手輝達，將自家影像採集技術結合AI，應用在監控、直播、教育、醫療與廣播等領域的邊緣運算產品，同時也跨入AI機器人領域，佈局工業機器人。截至今年8月止，客戶開案數量超過6多個，發展快速，期待今年下半年與明年皆為令人振奮的消息。