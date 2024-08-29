美超微被爆會計操縱！延交年報讓股價雪崩近20％　黑歷史又被掀

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伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）被爆公司內部存在不當的「會計操縱」，值此敏感時刻，美超微又宣布延後繳交2024會計年度的10-K年報，理由是需要更多時間做內部控制設計、營運成效的評估，讓市場對美超微疑慮大增，美股週三收盤美超微大跌近20％，盤中更是一度重挫25％。美超微2020年曾遭美國證券交易委員會（SEC）因美化會計報告而重罰1750萬的黑歷史，也再度被翻出。根據《路透社》報導，放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）週二發布報告狙擊美超微，稱美超微內部存在「會計操縱」，美超微則回應表示不會回覆謠言與揣測，但週三就宣布延後繳交2024會計年度的10-K年報。在被追問年報延交是否與興登堡研究的指控有關時，美超微則拒絕再回應。Great Hill Capital的董事長海耶斯（Thomas Hayes）表示，這有點像是先射箭再畫靶，因為目前並無法確定年報延交與興登堡研究的指控有關，不過投資人似乎認為事出必有因。海耶斯認為時間會告訴大家事情的真相，但是年報延交是一個危險信號，尤其在被指控存在會計操縱的當下。美超微曾被認為是AI熱潮的大贏家，因為市場相信AI熱潮將帶來伺服器的強勁需求，今年3月股價曾創下1188.07美元新高，但隨後就因實際獲利不如預期，導致美超微股價持續下滑，週三大跌近20％後，最新收在443.49美元。摩根大通認為，興登堡研究在報告中對於美超微存在會計操縱行為提供的細節有限，主要著墨在公司治理和透明度相關等需要改進的已知範疇。《路透社》報導也提到，美超微於2020年便曾遭SEC因過早認列收入以及少報費用等美化會計報告的不當行為重罰1750萬，美超微當時並未承認SEC的指控，但同意支付罰款。