江蕙國慶晚會復出！粉絲憂黃牛炒作　蔣萬安：9月公布索票方式

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台語天后「二姐」江蕙封麥9年，日前台北市長蔣萬安跟高雄市長陳其邁，紛紛接力邀請她復出開唱。台北市政府日前證實，10月5日在大巨蛋舉行的國慶晚會將邀請到江蕙來復出開唱。不過，歌迷擔心屆時是否會被黃牛惡意炒價。對此，台北市長蔣萬安今（29）日表示，觀傳局預計在9月下旬對外公布相關索票細節與方式，一定會努力把國慶晚會辦好。蔣萬安今日出席台北市勞動大學啟動記者會，並接受聯訪。國慶晚會將開放免費索票，傳出民代服務處被詢問電話打爆，有民眾擔心屆時是否會被黃牛惡意炒價？蔣萬安表示，他再一次感謝江蕙願意復出開唱，這一次也非常高興國慶晚會能夠回到台北舉辦，這一次又能在大巨蛋舉行，所以市府有初步的討論，觀傳局預計在9月下旬就會對外公佈相關索票的細節跟方式，一定會努力把國慶晚會辦好。媒體追問怎麼防堵黃牛？蔣萬安說，包括大家關心的防堵黃牛，還有索票的方式，以及長輩進場的動線等等這些都會在市府做更詳細的研究。相關索票細節跟方式，觀傳局9月下旬就會對外公佈。媒體問二姐江蕙要獻唱，除了「家後」、「愛我三分鐘」，還有想要點的歌嗎？蔣萬安回應說，只要江蕙能夠復出開唱，這就是全民的福氣，所有歌迷朋友的美夢成真。