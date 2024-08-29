木可轉帳400萬到柯文哲私人帳戶！四叉貓質疑這點：去跟法官說吧

民眾黨柯文哲競選總統期間的政治獻金被質疑報假帳，昨又有媒體爆料，木可公關公司轉帳400萬元到柯文哲個人帳戶，民眾黨解釋是柯文哲肖像授權金，未來將捐作公益使用。網紅「四叉貓」劉宇質疑，現在被抓包就說要捐出去，「你去跟法官說啦！」
四叉貓在臉書說，「柯文哲政治獻金專戶」總共給了「木可公司」3963萬2623元．其中有四筆共1300萬是授權金（250萬+300萬+300萬+450萬），根據民眾黨8月8日的新聞稿，所謂的『授權金』是指行政作業費，包含代為理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等。但「木可公司」匯款四百萬到「柯文哲私人帳戶」，根據民眾黨立院黨團主任陳智菡的說法，這筆四百萬元是柯文哲肖像授權金，未來將捐作公益使用。
四叉貓說，柯文哲競辦掏出1300萬元政治獻金，委託木可公司製作商品，木可再匯400萬元到柯文哲私人帳戶，「政治獻金是可以這樣過一手進私人帳戶的嗎？現在被抓包就說要捐出去，你去跟法官說啦！」
四叉貓也發文質疑，柯文哲的「KP商標」去年跑申請流程的時候，遇到駁回、補正好幾次，導致申請成功的公告日期都是今年總統大選之後了，那去年整場總統大選期間，柯文哲智財還沒申請成功，這樣使用「KP商標」製作競選小物還需要給柯文哲授權金嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
四叉貓說，柯文哲競辦掏出1300萬元政治獻金，委託木可公司製作商品，木可再匯400萬元到柯文哲私人帳戶，「政治獻金是可以這樣過一手進私人帳戶的嗎？現在被抓包就說要捐出去，你去跟法官說啦！」
四叉貓也發文質疑，柯文哲的「KP商標」去年跑申請流程的時候，遇到駁回、補正好幾次，導致申請成功的公告日期都是今年總統大選之後了，那去年整場總統大選期間，柯文哲智財還沒申請成功，這樣使用「KP商標」製作競選小物還需要給柯文哲授權金嗎？
更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。