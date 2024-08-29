科技業給300萬資遣費要拿嗎？一眾網友羨慕「根本賺一年有薪假」

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今（2024）年受惠AI話題熱潮，也讓科技業工作機會炙手可熱，不過，也有業者進行優離優退大換血，有網友便發文問「給300萬你願意被裁嗎？」，引發網友熱。對此，人力銀行建議，求才資料庫有超過14萬筆科技業工作機會，是近年來的高峰，高科技人才需求仍維持在高點，可趁機重新審視職涯規劃，還能轉戰更有前景職務。有網友在社群平台發文「給你300萬你願意被裁嗎？」，並表示自己目前在外商科技業被裁員，年薪400萬元領300萬元資遣費，擔心如果可以選擇會想拿到資遣費再找就好了，還是會想好不容易進入一線外商不想被裁員。PO文一出就立即有不少網友回應，有網友認為，「被放到裁員名單後，你能選的只有優離領大禮包，或領勞基法資遣費」，但也有許多業內網友持正面看法表示，「留下來也不知道下一次什麼時候被裁員，一直會有不安的情緒，倒不如休息一兩個月找下一個工作」。另有鼓勵原PO整包領走最划算，更分享其他人的經驗「2023 年被裁的，好多都回鍋了，根本賺一年有薪假」、「一定拿！ 去年敝司也是大裁員，只能說真香，那時還有跟主管爭取名額不過沒有被選中 QQ」。此外，有待在科技業的網友分享，這樣的人力調度是常態，反而要把握機會跳到更好的職缺。111人力銀行公關經理曾仲葳表示，優離優退是企業在調整人力配置、生產效率的一種手段，但從整體科技產業的人力需求來觀察，有高達9成6的科技業在下半年仍然有徵才計畫。目前1111人力銀行資料庫中就有超過14萬筆科技業工作機會數，是近年高峰，再加上金融業、傳產製造業也面臨數位轉型，顯示高科技人才的需求仍然維持在高點。曾仲葳進一步分析表示，對員工來說，不要將公司推出的優離優退方案視為職涯的終結，反而要把握機會重新審視職涯規畫，不但可以藉此觀察產業趨勢，還能趁此機會轉戰更有前景的職務。