LINE「沒圖像可換」卻狂跳通知！網友超怒「煩死了」　2招化解

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▲有網友發現LINE的新功能可以更換應用程式圖示，一改過去全綠的傳統風格，但該功能為日本率先開放，台灣尚未公布上線日期。（圖／翻攝自Threads）

LINE近日有Threads網友發現可以將原本綠綠的圖示換成可愛的圖案，但後來證實是「日本地區」先行的功能，讓台灣民眾只能聞香。但該功能卻疑似提早在台灣破梗，因有不少網友抱怨更新到最新版本後，點開LINE時系統就會跳出「你已更改LINE的圖像」，讓網怒噴「超煩的！」《NOWnews》實際詢問官方LINE換圖像相關狀況，但截至目前為止尚未取得回應。如果一直跳出通知，有化解方式可以試看看。LINE可換圖像的功能目前為日本率先開放，LINE台灣官方尚未回覆該功能在台上線日期，現階段台灣用戶只能努力敲碗，看會不會早點出現。然而，新功能還沒來，卻頻繁跳出Bug，Threads和Dcard多位網友指出，近期每次輸入密碼都會跳出「你已更改LINE的圖像」的通知，就連切換 App 也會出現，據目前網友出現的狀況主要集中在 iOS 最新版本LINE 14.14.0版本，且大多有設定「密碼鎖定」，因此每次需要輸入密碼的時候，手機都會跳出「你已更改LINE的圖像」通知，且一定要按下「好」才能進行操作，讓網友大怒「超煩的欸」，還怒飆「氣到快中風」異常的情況讓網友以為手機中毒。該如何解決？目前官方尚未有新版本的釋出，也未針對此一問題多加回應，只能靠網友們互通有無來自救。有網友分享「可以試著把密碼鎖定關閉，再重新開啟就不會跳出通知」，有人透過此方式解套，認為「有效」。還有人建議可以改為設定「Face ID 解鎖」來試試。但不是所有方法都能成功，現階段用戶只能先碰碰運氣。