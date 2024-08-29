陳世凱接任交通部長　王鴻薇轟賴清德：用親信到把國家發展當兒戲

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交通部前部長李孟諺因婚外情下台，行政院今拍板行政院發言人陳世凱接任交通部長。對此，國民黨立委王鴻薇今（29）日直言「外行領導內行」，陳世凱背景完全沒有交通背景，最多就是審過「台中市」交通預算，痛批「賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。」卓榮泰今天在例行院會中宣布，新任交通部長人選為政院發言人陳世凱接任，至於發言人遺缺，將由副發言人謝子涵暫代。卓榮泰在會中細數陳世凱優點，大讚他能因應交通部業務；陳世凱則許下三點期許，包含尊重專業、快速且用心學習、認真管理各部會的相關業務。對此，王鴻薇表示，陳世凱過去是台中市議員，離職後選輸兩次立委，此後都擔任「選舉幕僚」，他的背景完全沒有交通背景，最多最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業，可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。王鴻薇指出，民進黨前瞻建設編列數千億經費，已經被譏是綁樁，114年前瞻建設預算是10年新高，交通建設約1,284.9 億元(占53.4％) 是最高，我不客氣的說，以陳世凱這種背景、經驗，讓他來「外行領導內行」，依照陳世凱唯一的專業「選舉」，未來將更淪為交通專業抛一邊，資源綁樁掛帥。