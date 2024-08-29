400萬入柯文哲戶頭！簡舒培爆「木可就是小金庫」：把人民當笨蛋

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，媒體昨日又踢爆，木可公司匯了一筆400多萬元款項到柯文哲私人戶頭，民眾黨發言人吳怡萱則解釋稱，這筆款項已經作為黨務與公益使用。對此，民進黨台北市議員簡舒培直言，木可公司就是柯文哲的金庫，民眾黨所稱「照合約走」，其實就是左手跟右手簽的合約沒什麼好討論的，柯、競總和木可「三位一體」，講出這種理由真的是把台灣人民當笨蛋。簡舒培表示，柯文哲之前稱「木可沒有任何一毛錢進到私人口袋」，但昨天媒體爆料木可錢就是進到柯文哲的口袋，一個號稱公開透明、正直誠信的政治人物，竟然公然扯謊，現在說回捐給民眾黨，就是把大家當笨蛋。簡舒培說，這筆錢可以放在政治獻金專戶直接捐給民眾黨，何必這樣轉了好幾手，根本是東窗事發後，柯文哲要滅火的一面之詞，民眾黨稱木可跟柯簽約，就是左手跟右手簽合約，木可公司就是柯文哲的金庫，將競總從小草募款來的錢轉到柯文哲私人戶頭，柯競總、木可公關、柯文哲，就是三位一體的關係。至於柯文哲拿4300萬選舉補助款購買商辦，傳言今將宣布信託，並指定僅限民眾黨使用，簡舒培說，柯文哲為了滅火才做信託，台灣人民不會買單，柯是唯一的候選人領到選舉補助款後放自己口袋，還買高出市價許多的房產，若不是被找出來，柯怎麼會要信託？