柯文哲陷亂帳已放棄治療？前幕僚揭最大問題：錯過辭職時機了

民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金風波，又遭爆用4300萬補助款買商辦，在台北市長任內的三大案也遭調查，柯文哲今（29）日下午將開記者會說明查帳結果，據傳柯文哲將請中評會自請調查，也會請假黨主席。曾擔任柯文哲核心幕僚也擔任過民眾黨文宣創意部主任的柯昱安指出，他覺得民眾黨看起來已放棄治療，並直言柯文哲在事件發生之初就該出來鞠躬道歉，現在已錯過辭職的最佳時機。
柯昱安今（29）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他認為民眾黨現在看起來像放棄治療，柯文哲已錯過辭職的最佳時機，整件事情柯文哲應該負起最大責任，可團隊在第一時間把責任推給會計師端木正，眼看會計師這條線快守不住、火要往上燒了，就再架一條防火線就是李文宗，李文宗又扛不住，最後再架一條防火線，就是黃珊珊。
柯昱安指出，事件一開始，真正該負起責任的並不是這些人，柯文哲應該在第一時間就出來跟大家鞠躬道歉，表示會將帳款交給專業會計師事務所來查核，並自請處分。如果一開始有做這些事，後面的火就不會燒這麼大，但民眾黨一開始卻用政治鬥爭的心態來處理，從記者會就可以看到，總幹事這派的人想把責任推到財務管理派的身上。
柯昱安認為，民眾黨現在最大問題就是木可公司，為什麼不敢大動作把這些帳都丟給會計師事務所，就是因為中間卡了木可公司，讓整件事變得很不單純，且陸續又爆出木可公司匯了400萬到柯文哲個人帳戶，甚至有1500萬不明帳款流到木可公司，「這就是一團亂帳，也就是為什麼我上次叫館長要快逃的原因。」
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柯昱安指出，事件一開始，真正該負起責任的並不是這些人，柯文哲應該在第一時間就出來跟大家鞠躬道歉，表示會將帳款交給專業會計師事務所來查核，並自請處分。如果一開始有做這些事，後面的火就不會燒這麼大，但民眾黨一開始卻用政治鬥爭的心態來處理，從記者會就可以看到，總幹事這派的人想把責任推到財務管理派的身上。
柯昱安認為，民眾黨現在最大問題就是木可公司，為什麼不敢大動作把這些帳都丟給會計師事務所，就是因為中間卡了木可公司，讓整件事變得很不單純，且陸續又爆出木可公司匯了400萬到柯文哲個人帳戶，甚至有1500萬不明帳款流到木可公司，「這就是一團亂帳，也就是為什麼我上次叫館長要快逃的原因。」
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