8/30開學日！今年確定沒連假了　113年「校園行事曆」最新懶人包

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▲113學年度開學日在8月30日，本文整理重點「校園行事曆」提供家長及學生掌握重要行程日期。（圖／記者陳明中攝）

▲全國國小、國中、高中113年學期開學日為8月30日，由於時間落在禮拜五，不少家長及學生都感到非常問號。（圖／記者陳明中攝）

▲114學年大學學測將在明年1月18日至1月20日登場，高三的學子進入倒數衝刺階段。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲2025行事曆「請假攻略」一圖看懂，懂用特休，整年度有三個9天連假！（圖/NOWnews社群中心製表）

明天8月30日為國小、國中、高中的開學日，也意味著長達兩個月的暑假正式結束，學子們今晚可要早睡準備收心囉！，才去學校上課一天又立刻放兩天假，讓許多家長跟學生都非常傻眼，📍113年上學期開學日：2024年8月30日（五）📍113年寒假期間：2025年1月21日（二）至2月10日（一）📍113年暑假期間：2025年7月1日（二）至8月29日（五）📍第一次段考日期：2024年10月14日（一）至2024年10月18日（五）📍第二次段考日期：2024年11月25日（一）至2024年11月29日（五）📍第三次段考日期：2025年1月13日（一）至2025年1月17日（五）📍第一次段考日期：2025年3月24日（一）至2025年3月28日（五）📍第二次段考日期：2025年5月5日（一）至2025年5月9日（五）📍第三次段考日期：2025年6月23日（一）至2025年6月27日（五）；至於2025年上半年的假期，📍農曆春節：1月25日（六）至2月2日（日）📍228紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）📍清明連假：4月3日（四）至4月6日（日）📍端午連假：5月30日（五）至6月1日（日）