8/30開學日！今年確定沒連假了　113年「校園行事曆」最新懶人包

明天8月30日為國小、國中、高中的開學日，也意味著長達兩個月的暑假正式結束，學子們今晚可要早睡準備收心囉！而《NOWnews》也特別整理從今年至明年的113年度「校園行事曆」懶人包，內容包含放假日期、期中期末段考、升學考試以及結業式等重要日程，也確定今年已經沒有連續假期，讓學生以及家長提前掌握這學年度日程安排的種種計畫。
開學日8月30禮拜五！家長、學生全部超問號
今年的開學日設定在8月30日禮拜五，才去學校上課一天又立刻放兩天假，讓許多家長跟學生都非常傻眼，有人認為這樣沒有不好，先到學校一天之後習慣一下，知道已經要回歸校園，週末可以好好收心；有些人則認為這樣沒有意義，住宿生要為了這天跑到學校，又立刻回家，也引起不少討論。
113年國小、國中、高中「開學、結業、寒暑假」重要日程
📍113年上學期開學日：2024年8月30日（五）
📍113年上學期結業式：2025年1月20日（一）
📍113年寒假期間：2025年1月21日（二）至2月10日（一）
📍113年下學期開學日：2025年2月11日（二）
📍113年下學期休業式：2025年6月30日（一）
📍113年暑假期間：2025年7月1日（二）至8月29日（五）
113年國小、國中、高中「三次段考」重要日程
📍第一次段考日期：2024年10月14日（一）至2024年10月18日（五）
📍第二次段考日期：2024年11月25日（一）至2024年11月29日（五）
📍第三次段考日期：2025年1月13日（一）至2025年1月17日（五）
📍第一次段考日期：2025年3月24日（一）至2025年3月28日（五）
📍第二次段考日期：2025年5月5日（一）至2025年5月9日（五）
📍第三次段考日期：2025年6月23日（一）至2025年6月27日（五）
「114年升學考試」重要日期
📍114年普通高中學測：2025年1月18日（六）至1月20日（一）
📍114年四技二專統測：2025年4月26日（六）至4月27日（日）
📍114年國中教育會考：2025年5月17日（六）至5月18日（日）
📍114年分科測驗：2025年7月11日（五）至7月12日（六）
今年確定沒有連假了！2024下半年、2025年上半年假期一次看
而在今年剩下的國定假日包括中秋節9月17日以及雙十國慶日10月10日，兩天都是平日，且不是週一以及週五，因此沒有連假可以放，今年確定沒有連續假期；至於2025年上半年的假期，包括農曆春節、228紀念日、清明連假、端午連假等四個，以下列舉時間提供給民眾參考。
📍農曆春節：1月25日（六）至2月2日（日）
📍228紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）
📍清明連假：4月3日（四）至4月6日（日）
📍端午連假：5月30日（五）至6月1日（日）
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今年的開學日設定在8月30日禮拜五，才去學校上課一天又立刻放兩天假，讓許多家長跟學生都非常傻眼，有人認為這樣沒有不好，先到學校一天之後習慣一下，知道已經要回歸校園，週末可以好好收心；有些人則認為這樣沒有意義，住宿生要為了這天跑到學校，又立刻回家，也引起不少討論。
113年國小、國中、高中「開學、結業、寒暑假」重要日程
📍113年上學期開學日：2024年8月30日（五）
📍113年上學期結業式：2025年1月20日（一）
📍113年寒假期間：2025年1月21日（二）至2月10日（一）
📍113年下學期開學日：2025年2月11日（二）
📍113年下學期休業式：2025年6月30日（一）
📍113年暑假期間：2025年7月1日（二）至8月29日（五）
113年國小、國中、高中「三次段考」重要日程
📍第一次段考日期：2024年10月14日（一）至2024年10月18日（五）
📍第二次段考日期：2024年11月25日（一）至2024年11月29日（五）
📍第三次段考日期：2025年1月13日（一）至2025年1月17日（五）
📍第一次段考日期：2025年3月24日（一）至2025年3月28日（五）
📍第二次段考日期：2025年5月5日（一）至2025年5月9日（五）
📍第三次段考日期：2025年6月23日（一）至2025年6月27日（五）
「114年升學考試」重要日期
📍114年普通高中學測：2025年1月18日（六）至1月20日（一）
📍114年四技二專統測：2025年4月26日（六）至4月27日（日）
📍114年國中教育會考：2025年5月17日（六）至5月18日（日）
📍114年分科測驗：2025年7月11日（五）至7月12日（六）
今年確定沒有連假了！2024下半年、2025年上半年假期一次看
而在今年剩下的國定假日包括中秋節9月17日以及雙十國慶日10月10日，兩天都是平日，且不是週一以及週五，因此沒有連假可以放，今年確定沒有連續假期；至於2025年上半年的假期，包括農曆春節、228紀念日、清明連假、端午連假等四個，以下列舉時間提供給民眾參考。
📍農曆春節：1月25日（六）至2月2日（日）
📍228紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）
📍清明連假：4月3日（四）至4月6日（日）
📍端午連假：5月30日（五）至6月1日（日）