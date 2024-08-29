珊珊颱風可能破「登陸日本最久紀錄」　氣象廳預報下周還在陸地上

我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風「珊珊」今(29日)在日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，由於速度緩慢，根據日本氣象廳預測，颱風在下周一都還可能在日本陸地上，有氣象專家表示，珊珊颱風可能將打破登陸日本最久紀錄。日本氣象廳今日早上針對珊珊颱風的路徑預報顯示，珊珊颱風自九州登陸後，將一路沿著日本列島前進，直到下周一都可能還在日本東北地區附近徘徊。台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文，提到珊珊颱風「有機會打破在日登陸最久的颱風紀錄」，林得恩指出，日本氣象廳JMA今晨最新颱風路徑預測圖，資料顯示，由於環境駛流場導引並不明顯，珊珊颱風幾乎以低於10kts的移動速度牛步前進。珊珊颱風牛步也讓日本氣象單位焦頭爛額，根據日本經濟新聞報導，日本氣象廳預報部門表示，由於受到從日本東部海域向日本列島突出的太平洋高壓系統壓制，珊珊颱風速度減慢，同時，亦有學者指出，因為西風帶沒有比平常更向南蜿蜒，颱風因此錯過了導引氣流。過去颱風在日本附近低速，往往造成嚴重破壞。 2011年橫掃四國和中國地區並引發紀伊洪水的第12號颱風塔拉斯，在日本四國高知縣東部登陸後緩慢向北移動。大範圍地區總降雨量超過1000毫米。和歌山縣和奈良縣發生山洪爆發，造成全國82人死亡。面對珊珊颱風，日本當局嚴加戒備，目前九州當地已有地區總雨量來到800毫米，宮崎縣三鄉町南鄉總雨量達793毫米，按照日本氣象廳預測，今日中午至明日中午，九州地區仍可能在24小時之內降下400毫米的巨大雨量。