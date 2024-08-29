教育部挹千萬元贈適齡圖書　啟發國中小生閱讀興趣、鼓勵親子共讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了啟發孩子閱讀興趣，教育部國教署挹注約新台幣6000萬元經費 ，推動113學年度《國民中小學新生閱讀推廣計畫》，贈送小學一年級新生、國中一年級新生人手一本適齡圖書，預計約有39萬名國中小學生受惠，而且家長也能藉此與孩子進行家庭身教式持續安靜閱讀（MSSR），促使親子共讀成為家庭生活的一環。國教署表示，《國民中小學新生閱讀推廣計畫》邁入第16年，而在113學年度是以「ONE·閱讀」作為主題，「1」是開始、整合和無限的可能，如同閱讀正是一切學習的基礎，傳達「只要開始閱讀，就有無限希望和力量」，目前贈書已在開學之前陸續配送各個國中小學，各校可於開學利用贈書規劃校內閱讀推廣，例如透過班級共讀、教師導讀圖書等，帶領學生進行閱讀，並於閱讀活動結束後將圖書發給新生，也讓書籍與閱讀興趣一起帶回家。國教署說明，學校除了利用贈書規劃校內閱讀推廣，也很期待家長藉由贈書，在家與孩子進行家庭身教式持續安靜閱讀（MSSR），是由家長以身作則拿書，若讓孩子看到家長喜歡書、愛閱讀，孩子也會對書感到好奇、產生興趣，親子也在共讀故事的過程之中進行聊書，促使親子共讀成為家庭生活的部分。台北市國北教大實小參與家庭MSSR的家長表示，利用晚上與孩子一起閱讀，靜下心來翻書是很不錯的活動。桃園市南勢國小建立親師生閱讀社群，教師分享推動家庭MSSR的理念與方法，鼓勵家長分享家庭書櫃建置、家庭MSSR實施照片，希望藉此影響更多家長參與。宜蘭縣大洲國小成立「默默詩朵蕊」家長志工社群，透過教師、家長身教示範，培養孩子愛閱讀、愛聊書的習慣。國教署表示，《國民中小學新生閱讀推廣計畫》是讓孩子擁有自己的第一本書，啟發孩童閱讀興趣，並且鼓勵親師身教示範，透過閱讀陪伴孩子成長，也讓自主學習的精神扎根茁壯，另外今年也將在新北市、基隆市、台中市、嘉義市、花蓮縣等5縣市辦理閱讀推廣講座等活動，期待更多的孩子從小加入閱讀行列，親師生一同分享閱讀生活的喜樂。